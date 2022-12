Robert Whitakers Catwalk IV ist tot

Erst vor wenigen Tagen ist sein Vater Colman gestorben und nun auch Catwalk IV, einer der erfolgreichsten Söhne des Colman.

Robert Whitaker selbst meldet auf seiner Facebook-Seite, dass Catwalk IV nicht mehr lebt: „RIP Catwalk, du warst ein großer Teil der Familie wir werden dich wahrlich vermissen. Danke für all die glücklichen Erinnerungen, du warst das Pferd meines Lebens, ruhe in Frieden.“

Dazu hat Whitaker eine Slideshow mit Bildern gestellt, die ihn und Catwalk bei Turnieren zeigen, aber auch den Holsteiner „privat“ mit seinen Kindern. Catwalk wurde 19 Jahre alt. Erst letztes Jahr hatte Robert Whitaker die Verabschiedung seines Erfolgspferdes aus dem Sport bekannt gegeben.

Was passiert ist, schreibt Whitaker nicht. Auf unsere Anfrage haben wir bislang keine Rückmeldung erhalten.

Über Catwalk IV

Zur Welt kam Catwalk IV dort, wo auch sein Vater 25 Jahre gelebt und gewirkt hat: bei Familie Völz, die damals noch in Wöhrden ansässig war. Catwalk ist neben L. B. Convall der erfolgreichste Nachkomme seines Vaters Colman, der ja Anfang dieser Woche verstarb.

Die Mutter, Carna, v. Corleone-Sable Skinflint xx, brachte neben Catwalk auch den über 1,60 Meter-Parcours erfolgreichen Chaplini und dessen gekörten und gleichnamigen Vollbruder, der immerhin 1,45 Meter sprang. Weitere Kinder waren auf nationaler Ebene S-erfolgreich.

Catwalk IV wurde zweijährig für Rheinland-Pfalz gekört, machte ein Jahr später seinen 30 Tage-Test in Marbach und schloss diesen mit einem durchschnittlichen Ergebnis ab. Dafür glänzte er sechsjährig auf dem Bundeschampionat. Damals saß Uwe Carstensen im Sattel, der ihn bis Klasse M gefördert hat. Nach einem sehr kurzen Gastspiel unter Franke Sloothaak war Robert Whitaker ab 2011 Catwalks Reiter.

Neben mehreren Siegen in Six-Bar-Springen waren die beiden 2014 siegreich in Windsor, beim Nationenpreis in St. Gallen, in Hickstead und beim Weltcup-Turnier von Madrid. Rang vier im Weltcup-Springen von London rundete die Saison ab.

2015 gewannen sie Springen beim CSI4* in Harthill-Boleswirth und Mannheim. Das Olympiajahr 2016 begannen sie mit einem Sieg im Großen Preis beim CSI4* in Vejer de la Frontera und holten weitere gelbe Schleifen in Windsor und vor allem im Großen Preis von Lausanne.

Ein Jahr später wiederholten sie den Erfolg von 2016 in Vejer de la Frontera, hatten dann auch im Nationenpreis von Linz die Nase vorn und waren zweimal Zweite beim CSI5* in Sankt Moritz.

Man kann sagen, je älter Catwalk wurde, desto beständiger wurde er. 2018 und 2019 verging kein Wochenende, an dem das Paar nicht wenigstens eine Schleife gewonnen hätte. 2018 nahmen sie außerdem am Weltcup-Finale in Paris teil, wo sie Rang 19 belegten. Die Saison 2019 wurde durch zwei Siege in Helsinki gekrönt, im Großen Preis und im Weltcup-Springen.

Bis einschließlich 2021 war Catwalk immer bereit und meistens auch erfolgreich.

Die Anzahl der Nachkommen von Catwalk ist sehr überschaubar. 19 eingetragene Nachkommen verzeichnet die FN, davon einer erfolgreich in Klasse S. International gehen fünf Kinder auf M-/S-Niveau.