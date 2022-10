Rolf-Göran Bengtssons Spitzenpferd Ermindo W verkauft

Nach der Verabschiedung von Casall war der KWPN-Hengst Ermindo W derjenige für die ganz großen Aufgaben im Stall von Springreiter Rolf-Göran Bengtsson. Doch der wird demnächst unter einem anderen Reiter im Einsatz sein.

Seit 2016 gehörte der heute 13-jährige KWPN-Hengst Ermindo W Rolf-Göran Bengtsson zusammen mit der Nielsdotter AB von Victoria Almgren, die den Hengst zunächst auch selbst vorgestellt hat, ehe Bengtsson einen Anteil erwarb. Nun meldet Rolf-Göran Bengtsson, dass sie den Singapore-Sohn verkauft haben.

Auf Facebook und Instagram schreibt er: „Ermindo W: Immer ehrgeizig, clever und voller Energie! Es war eine Freude, dich über die schwierigsten Kurse auf der ganzen Welt zu reiten! Danke für super Zeiten und danke an @nielsdotter für eine tolle Besitzergemeinschaft über so viele Jahre. Und die besten Wünsche für die neuen Besitzer – wir werden ganz sicher euren Werdegang verfolgen!“

Ende 2016 bestritt Rolf-Göran Bengtsson die ersten Springen mit Ermindo W. Über die Youngster-Tour führte er fort, was Victoria Almgren begonnen hatte und baute den Hengst behutsam auf. 2018 in Falsterbo ging der Hengst sein erstes 1,50 Meter-Springen und war auf Anhieb fehlerfrei.

So richtig durchgestartet sind die beiden erst 2021 nach dem Corona-Krisenjahr 2020. In St. Gallen gehörten die beiden erstmals zu einem Nationenpreisteam und lieferten im Stechen die entscheidende Runde zum Sieg der Schweden. In Rotterdam hatten sie mit null und einem Strafpunkt das beste Mannschaftsergebnis, mit dem sie schlussendlich Zweite wurden.

Sie wurden für die Europameisterschaften in Riesenbeck nominiert, wo sie Rang 13 in der Einzelwertung belegten und Vierte mit der Mannschaft wurden.

2022 platzierten sie sich unter anderem als Zehnte im Großen Preis beim Nationenpreisturnier in Falsterbo und waren Reservisten für die WM in Herning. Der letzte gemeinsame Auftritt war der CSIO5* in Spruce Meadows, wo sie mit zwei fehlerfreien Runden zum Nationenpreissieg der Schweden beitrugen.

Züchterisches

Ermindo W ist gekört für Zangersheide, hat aber erst eine Handvoll im Sport bekannte Nachkommen. Er selbst ist zwar ein KWPN aus niederländischem Mutterstamm, führt aber in den ersten Generationen vor allem Holsteiner Blut. So ist sein Vater Singapore – selbst international 1,60 Meter-erfolgreich – ein Holsteiner Acorado-Cantus-Cor de la Bryère-Sohn. Auf der Mutterseite geht es weiter mit den ebenfalls international auf höchstem Niveau springenden Carinjo und Carthago, ehe dann mit dem Furioso II-Sohn Voltaire Hannoveraner Blut kommt. Es folgt der Vollblüter Apple King xx und wieder Holsteiner Blut durch Amor. Stammmutter Bryolieta war eine Gelderländer Stute.