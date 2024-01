Ruth Edges Luhmühlen-Sieger Two Thyme mit 29 Jahren gestorben

Vor allem in den 2000er-Jahren war die Britin Ruth Edge omnipräsent auf den Vielseitigkeitsplätzen Europas. Eines ihrer besten Pferde war Two Thyme. Der hat sich Ende des Jahres verabschiedet.

Gestern hat Ruth Edge den Tod des Pferdes bekannt gegeben, von dem sie sagt, dass sie ihm ihre Karriere verdankt: Two Thyme. 29 Jahre alt wurde der Fünf-Sterne-Sieger (damals noch CCI4*). Ausgerechnet über die Weihnachtstage mussten sie ihn „auf die Himmelsweide gehen lassen“, so Edge gegenüber Horse & Hound.

Jasper hieß zuhause Two Thyme. Siebenjährig war er zu Ruth Edge gekommen. Sie habe damals bereits ein anderes Pferd für Jaspers Besitzer geritten und man wollte schauen, ob sie ihn „nicht davon überzeugen könnte, ein Vielseitigkeitspferd werden zu wollen“. Denn Jasper war laut Edge zwar außerordentlich talentiert, aber auch „ziemlich schrullig“. Doch man weiß ja: Die etwas komplizierteren Pferde sind häufig die mit dem größten Herz, wenn man sie auf seiner Seite hat. So war es auch bei Two Thyme.

2001 kam er zu Ruth Edge. 2004 wurden sie zum ersten Mal British open champions. Ein Erfolg, den sie 2009 wiederholten. Die erste Vier- (heute Fünf-) Sterne-Prüfung stand 2006 auf dem Programm – gleich Badminton. Sie waren null im Gelände und wurden Elfte der Gesamtwertung.

Spätestens seit 2007 hatte auch die deutsche Vielseitigkeitsszene das Paar auf dem Schirm, denn da gewannen sie die große Vielseitigkeitsprüfung von Luhmühlen. Für die Olympischen Spiele 2008 wurden sie als Reservisten auserkoren.

2012 ging Two Thyme mit 18 Jahren kerngesund in Rente. Zusammen mit seinem Kumpel Nick of Thyme verbrachte er diese sieben Jahre lang bei Ruth Edge. Als diese umzog gingen die beiden Pferde zu ihren Besitzern, wo sie es sich weiterhin auf der Weide gutgehen ließen.

Ruth Edge (44) selbst war noch bis 2016 im Vielseitigkeitssport aktiv. Bis dato war sie noch regelmäßig international unterwegs gewesen. Nach 2016 ritt sie nur noch vereinzelte Prüfungen und konzentrierte sich vermehrt auf die Dressurreiterei. Aber Two Thyme blieb ihr erfolgreichstes Pferd. Seitdem sie selbst nicht mehr auf Turnieren startet, konzentriert sie sich auf die Ausbildung von Reitern und Pferden.