R+V Versicherung nur noch bis Ende des Jahres Hauptsponsor der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)

Schon seit dem Jahr 1995 war die R+V Versicherung offizieller Hauptsponsor der FN. Zum Ende dieses Jahres wird die langjährige Partnerschaft der beiden Parteien ihr Ende finden.

Mit ihren Tätigkeiten als Hauptsponsor war die R+V Versicherung unter anderem auch über viele Jahre Partner der Persönlichen Mitglieder der FN. Im Rahmen einer Pressekonferenz am 3. November will die FN einen neuen Versicherungspartner präsentieren.

„Die R+V als einer der größten Versicherer Deutschlands bietet Versicherungslösungen für Pferd und Reiter und fördert den Pferdesport seit vielen Jahren – wir haben sehr gut zusammengepasst und konnten unseren Mitgliedern ein attraktives Angebot mit vielen Vorteilen zur Verfügung stellen. Wir sind dankbar für einen treuen Partner an unserer Seite und überzeugt, dass unser gutes Verhältnis auch nach dem Ende unserer Partnerschaft Bestand haben wird“, so FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach.

Dr. Matthias Baum, Leiter KompetenzCenter Firmenkunden der R+V Versicherung, ergänzt: „Nach 28 Jahren der erfolgreichen Partnerschaft blicken wir auf zahlreiche gemeinsame Veranstaltungen und ein Miteinander auf Augenhöhe zurück. Wir bedanken uns für viele schöne Momente in Pferdezucht und Pferdesport sowie all die daraus entstandenen freundschaftlichen Beziehungen. Die R+V bleibt auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für die Absicherung von Reitern und Pferden.“ Bereits bestehende Engagements in Zusammenarbeit mit Pferdezucht- und Landespferdesportverbänden wolle der Versicherer weiterführen, so Baum.

