Samantha McIntosh nun im Team Cian O’Connor

Neuseelands erfolgreichste Springreiterin, Samantha McIntosh, hat einen neuen Job in Irland.

Samantha McIntosh (46) wird Stallreiterin bei Cian O’Connor. Das berichtet der neuseeländische Verband auf seiner Homepage. McIntosh ist die erfolgreichste Springreiterin ihrer neuseeländischen Heimat. Den Großteil ihrer Karriere war sie in Europa stationiert, lange Zeit auch in Deutschland. Zwischendurch ritt sie auch unter bulgarischer Flagge und war in dieser Zeit unter anderem bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney am Start.

Darüber hinaus ritt sie vier Welt- und fünf Europameisterschaften. Ihr letztes Championat waren die Weltreiterspiele 2018 in Tryon mit dem OS-Hengst Check In, der inzwischen nicht mehr im Sport ist.

Wenn sie jetzt nach Irland zieht, nimmt sie nur ein Pferd mit, den 13-jährigen Takapoto James S. Der Name des Verdi-Sohnes ist kein Zufall. Takapoto Equestrian war Sam MacIntoshs Arbeitgeber in Neuseeland, der sich nun nach einem neuen Bereiter umschauen muss. Wobei die Zusammenarbeit auch über die Distanz hinweg fortgesetzt werden soll, sagt McIntosh.

McIntosh sagt, sie habe Europa vermisst, die Turniere, das Reisen usw. Sie freue sich sehr, dass sie das nun wiederhabe. Bei Cian O’Connor werde es ihre Aufgabe sein, die sieben- bis neunjährigen Pferde in den großen Sport zu bringen. Darauf freue sie sich sehr.

Wieder Championate zu reiten, sei hingegen derzeit nicht ihr Hauptziel. Sie sagt aber auch: „Die Situation ist noch nicht abgeschrieben.“