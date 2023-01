Sanneke Schubert-Rothenberger ist Mama geworden

Dressurreiterin Sanneke Schubert-Rothenberger und ihr Ehemann Jan Schubert sind zum ersten Mal Eltern geworden. St.GEORG gratuliert herzlich zur Geburt der kleinen Amalia!

Das berichtet Sanneke Schubert-Rothenberger in den sozialen Medien. Am 8. Januar kam ihre Tochter Amalia auf die Welt. „Manches fängt klein an, manches beginnt groß. Aber manchmal ist das Kleinste das Größte 🥰“, schreibt die 30-Jährige. Es beginnt nun ein ganz neues Kapitel für die junge Familie. Im September 2021 hatten sich Jan Schubert und Sanneke Rothenberger das Ja-Wort gegeben. Sönke und Semmieke Rothenberger sehen nun also neuen Aufgaben als Onkel und Tante entgegen.

Über Sanneke Schubert-Rothenberger

Um ihre reiterliche Karriere war es um Sanneke Schubert-Rothenberger bereits vor der Hochzeit 2021 still geworden. Als letztes Turnier ist eine Intermédiaire II verzeichnet, die sie im Sattel von Sankt Anton im Sommer 2020 in Darmstadt bestritt – und prompt auf Rang zwei beendete. Zu Jugendzeiten war Sanneke mehrfach Einzel- und Mannschaftseuropameisterin geworden, ganz früher mit Erfolgspony Konrad, danach mit Wolke Sieben und später mit Deveraux.