Scheeßel: Wildkamera fängt beunruhigende Bilder von Pferdeweide ein

Für Aufregung sorgt derzeit ein unbekannter Mann, der sich am späten Abend des 7. Junis 2017 auf einer Pferdeweide in der Gemeinde Scheeßel herumgetrieben hat.

Aufnahmen einer Wildkamera zeigen einen unbekannten Mann, der sich gegen 23 Uhr am Mittwoch, den 7. Juni 2017, auf einer Pferdeweide am Veerser Weg in Scheeßel, Landkreis Rotenburg, herumtreibt. Nur wenige Minuten nach seinem Auftauchen stehen eine Stute und ein Pony bei ihm am Stallgebäude. Zu sehen ist, wie er die Stute berührt. „Vermutlich wollte der Mann die Stute und das Pony in den Stall locken. Was er dort mit den beiden Pferden vorhatte, ist noch unklar. Die Stute hat keine äußerlichen Verletzungen“, sagt Polizeisprecher Heiner van der Werp von der Polizeiinspektion Rotenburg.

Der Sachverhalt wurde zur Anzeige gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise zum Tatverdächtigen.

Beschreibung des Mannes: Ein mittelgroßer Mann, der auf circa 40 Jahre geschätzt wird. Seine langen blonden Haare hatte er zum Pferdeschwanz gebunden. Er trug in der Nacht eine helle Jogginghose sowie einen hellen Pullover.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Scheeßeler Polizei unter 04263/985950.