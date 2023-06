Scheune auf Günther Fielmanns Gut Schierensee abgebrannt

Bereits am Sonntagabend alarmierten Anwohner Feuerwehr und Polizei. Eine große Rauchsäule stand zu diesem Zeitpunkt über dem Gut Schierensee. Alle fünf Pferde, die in der brennenden Scheune standen, konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Ein Mitarbeiter des Guts Schierensee erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem Großbrand kamen keine Pferde zu Schaden. Es wird davon ausgegangen, dass das Feuer circa gegen 20 Uhr am Sonntagabend ausgebrochen ist. Fünf Tiere konnten rechtzeitig aus der Scheune gerettet werden, ehe sie lichterloh in Flammen stand. Ansonsten wurden in der Scheune hauptsächlich Heu und Maschinen gelagert, berichtet die Bild-Zeitung. Ein Mitarbeiter erlitt Verbrennungen an Hand und Nacken. Die Feuerwehr hatte trotz eines Großaufgebots von mehr als 200 Feuerwehrkräften Schwierigkeiten, den Brandherd zu löschen. Über mehrere hundert Meter mussten die Feuerwehren Schläuche verlegen, um an Löschwasser zu kommen. Erst am Montagmorgen konnte das Feuer durch Unterstützung des Technischen Hilfswerk mit schwerem Gerät vollständig gelöscht werden.

Andere Gebäude auf dem Gelände waren laut Norddeutschem Rundfunk nicht betroffen. Sowohl Schadenshöhe als auch Brandursache seien derzeit noch unklar, die Polizei ermittelt.

Über das Gut Schierensee

Das Gut Schierensee gehört der Günther Fielmann Stiftung. Es beherbergt heute zum Beispiel Helen Langehanenbergs Championatsstute Annabelle. Die Holsteiner Stute soll im schleswig-holsteinischen Gut Schierensee ein Fohlen bekommen. Bekannt ist der Zuchtbetrieb des Guts auch für seine Zuchtstuten, darunter zum Beispiel Maledina, Nobel Lady I und Nanett I. Aber auch für Sportpferde wie Vitali/Tim Price in der Vielseitigkeit oder Springpferde ist die Zucht von Günther Fielmann bekannt.

Auch interessant