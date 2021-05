Zu eng, Schlaufzügel, Video aus Landgestüt Warendorf – Landstallmeisterin Ankerhold in Erklärungsnot

Am 13. April 2021 wurden im Landgestüt Warendorf Videos gefilmt, die zeigen, wie unter Anleitung von Landstallmeisterin Kristina Ankerhold zwei junge Hengste „nicht pferdegerecht“ geritten werden. So nennt es die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN). Die erste Reaktion der Landstallmeisterin: Unter Strafandrohung ist Fotografieren und Filmen im Landgestüt Warendorf verboten. Sie Szenen spielten sich in der Reithalle der Deutschen Reitschule ab, dem Ausbildungsort für angehende Pferdewirte und Pferdewirtschaftsmeister.

Kristina Ankerhold, Landstallmeisterin im Landgestüt Warendorf, hat am 13. April 2021 eine Mitarbeiterin beim Training von zwei jungen Hengsten angeleitet. So weit so gut. Nur, dass die beiden Hengste, einer vierjährig, der andere fünf Jahre alt, „nicht pferdegerecht“ geritten werden. Videoaufnahmen belegen dies. Die Einschätzung, dass hier „nicht pferdegerecht“ mit den Landbeschälern umgegangen wurde, stammt von Thies Kaspareit, Leiter der Abteilung Ausbildung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

Tatort: Deutsche Reitschule im Landgestüt Warendorf

Neben Landstallmeisterin Ankerhold und der Mitarbeiterin, die die beiden Hengste mit deutlich zu enger Halseinstellung und einen davon mit Schlaufzügeln in dieser Haltung reitet, sind aber noch andere Menschen in der Halle der Deutschen Reitschule zugegen. Pferdewirte, die sich auf ihre bevorstehende Meisterprüfung vorbereiten. Die Deutsche Reitschule ist Teil des NRW-Landgestüts Warendorf. Hier werden die Menschen in Lehrgängen geschult, die später einmal selbst Lehrlinge ausbilden dürfen. Für die Teilnehmer an diesem Lehrgang zur Vorbereitung auf die Pferdewirtschaftsmeisterprüfung steht eine theoretische Einheit in der Reithalle der Deutschen Reitschule an. Die junge Frau, die den angehenden Pferdewirtschaftsmeistern das richtlinienkonforme Reiten und Unterrichten näherbringen soll, ist eine Mitarbeiterin der FN-Abteilung Ausbildung. Sie wird, genau wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Augenzeugin dessen, wie in dem bald 200 Jahre alten Traditionsgestüt mit von Steuergeldern erworbenen Junghengsten umgegangen wird. Die jungen Leute sprechen die FN-Mitarbeiterin an, wie das Gesehene einzuschätzen sei.

Videos, um Vorfall zu dokumentieren

In der Gruppe, so berichtet Thies Kaspareit im Gespräch mit St.GEORG, sei Unruhe aufgekommen. Mehrere der angehenden Pferdewirtschaftsmeister griffen zu ihren Smartphones und filmten, wie Ankerhold ihre Mitarbeiterin von unten anleitete. Kaspareit weiß das, weil zwei dieser Videos ihm vorliegen. Die dort gefilmt hätten, „wussten sich in der Situation nicht anders zu helfen“, so Kaspareit. Man dürfe nicht vergessen, dass es nicht ganz einfach sei, wenn die Leiterin der Institution, bei der man zu Gast ist, so handele. Kaspareits Mitarbeiterin wendet sich an ihren Vorgesetzten, zeigt die Videos, schildert die Situation.

Zwei Tage später, am 15. April, ruft Thies Kaspareit Landstallmeisterin Kristina Ankerhold an, berichtet der FN-Ausbildungsleiter. Er argumentiert mit dem Leitfaden, der für das Abreiten auf dem Abreiteplatz definiert. Er sagt, er habe Ankerhold klar gemacht, dass es sich um „nicht pferdegerechtes Reiten“ handele. So wie der aufsichtführende Richter am Abreiteplatz in solch einem Fall das Gespräch suchen soll, habe auch er gehandelt, sagt Kaspareit. Ankerhold habe sich die Argumente angehört, auch zugegeben, dass die Pferde „sicherlich zu eng“ gewesen seien in der Halseinstellung. Das sei aber den Umständen – Enge in der Halle, junge Hengste – geschuldet gewesen. Kaspareit erinnert sich, dass die Landstallmeisterin ihm erklärt habe: „Das ging nicht anders!“

Kaspareits Einwand, dass neben dem nicht tolerablen Umgang mit den beiden jungen Hengsten auch die Situation zu bedenken sei, habe die Landstallmeisterin nicht von ihrer Position abgebracht. Kaspareit dringt darauf, einen Termin mit diesen beiden Pferden vor Ort zu vereinbaren. Auf das Gespräch folgt ein Brief am 7. Mai, in dem der Vielseitigkeits-Mannschaftsolympiasieger deutlich wird.

Es ist inakzeptabel, Pferde so zu reiten!

Das auf dem Video zu sehende Training sei zwar nicht „tierschutzrelevant“, aber ein Treffen unabdingbar. Bis heute gäbe es keinen Terminvorschlag, so Kaspareit im Gespräch mit St.GEORG. Das Gespräch habe er auch noch in einem Brief am 7. Mai 2021 „verschriftlicht“.

Filmen und Fotografieren im Landgestüt Warendorf unter Strafandrohung verboten

Eine erste Reaktion gibt es bereits. Auf dem Gelände des Landgestüts Warendorf ist mittlerweile Filmen und Fotografieren verboten. „Zuwiderhandlung wird zur Anzeige gebracht“, steht auf den laminierten Schildern. Auch sonst ist die gelernte Juristin Ankerhold mit ihrer Zunft schnell zur Stelle. Kaspareit kann bestätigen, dass auch Anwälte mittlerweile in der Sache aktiv sind.

Was er nicht bestätigen kann, sind Darstellungen, die im Internet als wahre Sachverhalte dargestellt werden. In diesem Zusammenhang habe man ihm auch unterstellt, er habe die Sache vertuschen wollen und aufgefordert, die Videos zu löschen. „Dagegen verwahre ich mich ausdrücklich!“ Allerdings kann auch Kaspareit nicht ausschließen, dass noch andere Videos von Vorfällen, die nichts mit dem vom 13. April zu tun haben, kursieren.

Landstallmeisterin Ankerhold hat Kaspareit mitgeteilt, dass zukünftig Hans Heinrich Meyer zu Strohen mit dem Training von Dressurhengsten des Landgestüts Warendorf betraut wird. Man solle doch mit dem Bundestrainer den Lokaltermin machen. Für Kaspareit der falsche Ansatz. Er will mit der Reiterin und ihrer Dienstherrin und den Pferden vor Ort zeigen, wie es richtig ist. „Wir haben den Weg gesucht, solche Vorkommnisse abzustellen und erwarten nun, dass das (der Termin) auch geschieht.“

Hannes Müller, der Leiter der Deutschen Reitschule, war am 13. April nicht Zeuge des Geschehens in der Reithalle. Das Verhältnis zwischen Landstallmeisterin und der Reitschule gilt Warendorfer Insidern zufolge schon lange als gestört. Kaspareit ist auch weiterhin an einer guten Zusammenarbeit mit der Deutschen Reitschule und damit zwangsläufig auch dem NRW-Landgestüt gelegen. „Dafür müssen wir aber fachlich an einem Strang ziehen und können nicht langfristig mit zwei verschiedenen Vorstellungen von Reitausbildung durchs Land gehen.“

Westfälische Landeskommission über Fall im Bilde

In einer Pressemitteilung hat die FN ebenfalls Stellung zu der Causa Ankerhold genommen. Darin wird auch darauf eingegangen, dass es heißt Kaspareit habe der Löschung der Videoaufnahmen positiv gegenüber gestanden: „Um die Fortsetzung der Gespräche nicht zu belasten, zeigte Thies Kaspareit sich dem Wunsch nach einer Löschung des der FN vorliegenden Filmmaterials zunächst zugänglich. Nach weiterer Beratung hat sich der Verband dazu entschlossen, dieses Material bis auf weiteres zu erhalten.“ Und die FN ist noch einen Schritt weitergegangen. Sie hat die zuständige Landeskommission über die Videos informiert, damit liegt nun der Ball im Feld dieses Verbandes: Er muss entscheiden, ob gegen die Reiterin vorgegangen wird.

St.GEORG hatte auch beim Leiter Medien & Kommunikation – Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen angefragt. Der Pressesprecher hielt sich bedeckt, bestätigte aber, dass der Fall im Ministerium bekannt ist: „Wir prüfen zur Zeit den von Ihnen geschilderten Vorgang. Gerne kommen wir erneut auf Sie zu.“ Das Landgestüt Warendorf hatte ebenfalls auf unsere Anfrage eine Stellungnahme in Aussicht gestellt. Bis 23.50 Uhr war das am heutigen Mittwoch, 12.Mai, nicht geschehen.

