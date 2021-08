Schleswig-Holstein: Neue Corona-Verordnung für Hallentraining ab 23. August

Mit steigenden Inzidenzen kommt auch wieder eine neue Corona-Verordnung. Im Land Schleswig-Holstein betrifft das alle, die – bei vorherrschendem „Schietwetter“ nicht ausgeschlossen – selbst im Sommer lieber in der Halle reiten.

Ganz präzise heißt die Corona-Verordnung, die an Montag, 23. August 2021 in Schleswig-Holstein gilt, Corona-Bekämpfungsverordnung. Wichtig ist sie vor allem für ungeimpfte Menschen, für die neue Testpflichten kommen.

Corona-Verordnung und Reithallen

22 Paragraphen umfasst die Corona-Verordnung, die von Gastronomie bis zur Prostitution („während der sexuellen Dienstleistung nach Maßgabe von § 2a Absatz 1 [ist] eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen“) alles im Land zwischen den Meeren regelt.

Der Pferdesport ist vor allem durch die Verordnung betroffen, die sportliche Ertüchtigung in Hallen betrifft. Zwar gilt: „Bei der Sportausübung im Innen- und Außenbereich entfällt die Obergrenze der maximal zulässigen teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler.“ Also kein Zählen mehr auf Reitplatz oder Trainingsparcours.

Komplizierter wird es für alle Reiterinnen und Reiter, die bislang nicht geimpft oder genesen sind. Zumindest, wenn sie in der Reithalle reiten wollen. Für den Innenbereich gilt für sie nämlich eine Testpflicht. Die Argumente, dass Reithallen nicht mit Sporthallen oder Fitnessstudios gleichgestellt werden können, haben die Ordnungshüter in Schleswig-Holstein nicht in ihre Corona-Verordnung einfließen lassen: Trotz der Größe, der Luftzirkulation, offenen Toren, Windschutznetzen oder anderen Maßnahmen, die einen regen Luftaustausch gewährleisten, werden Reithallen weiterhin als geschlossene Räume definiert.⠀⠀