Scott Brashs Hello Vincent ist nun Tschüss Vincent

Scott Brash verabschiedet einen seiner Fünf-Sterne-Sieger in die Zucht: Hello Vincent.

Scott Brash selbst hat die Nachricht auf seinem Instagram-Kanal gepostet: „Es ist traurig, bekannt geben zu müssen, dass Hello Vincent aus dem Sport verabschiedet wird. Gleichzeitig freue ich mich, dass er diese Saison auf Station stehen wird und ab heute bei Stallion AI Services verfügbar sein wird.“

Seit Ende 2019 hatte Brash Hello Vincent unter dem Sattel. Er war Zeit seines Lebens in britischem Besitz und Beritt. Die ersten Jahre wurde er von Tim Wilks ausgebildet, mit dem sechsjährig Finalist bei den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde war.

Mitte 2016 übernahm Jodie Hall McAteer die Zügel, damals 16 Jahre jung, heute eine der erfolgreichsten U25-Reiterinnen der Welt. Sie und Hello Vincent sammelten Siege und Platzierungen von Junioren-Prüfungen bis hin zu CSI4*. Im Jahr darauf wurden sie für die Europameisterschaften in Samorin nominiert.

Das Talent des Hengstes fiel auf und so erwarben 2019 Scott Brashs Mäzeninnen Lady Pauline Harris und Lady Pauline Kirkham den damals Zehnjährigen. Noch im selben Jahr gewann das Paar den Großen Preis beim Weltcup-Turnier in London. 2020 waren sie unter anderem Dritte im Großen Preis von Deauville. 2021 siegten sie in Doha, waren platziert in ’s-Hertogenbosch, wurden Zweite im Großen Preis von St. Gallen, Vierte in Knokke, gewannen den „kleinen Großen Preis“ in Aachen am Samstag und den Großen Preis von Lyon.

2022 war der Hengst allerdings nur bei einem Turnier in einem kleineren Springen am im Einsatz. Dieses Jahr nutzte Scott Brash die diversen „Touren“ im Mittelmeerraum, um den Hengst wieder in Form zu bringen. Das letzte Turnier ist aber auch schon wieder knapp drei Monate her.

Bewiesen, dass er es selbst kann, hat Hello Vincent zu genüge. Seine Abstammung zeigt: Das kommt nicht von Ungefähr. Der 2009 geborene Zangersheider ist ein Sohn des selbst in 1,60 Springen erfolgreichen Consul dl Vie Z.

Consul dl Vie Z führt die bewährte Kombination Clinton-Heartbreaker in seinem Pedigree. Weiter geht es mit Ramiro Z. Hello Vincent ist sein erfolgreichster Nachkomme, aber nicht der einzige auf internationalem Niveau. Da ist zum Beispiel auch Deesse de Coquerie, Nachwuchshoffnung von Marlon Zanotelli.

Hello Vincents Mutter Quadrille de Coquerie ist eine Selle Français-Stute v. Fergar Mail-Papillon Rouge. Besagte Deesse de Coquerie ist eine enge Verwandte von Hello Vincent. Seine Großmutter ist ihre Mutter. Und auch sonst gingen noch diverse weitere internationale Pferde aus dem Stamm hervor.