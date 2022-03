Scuderia 1918-Pferd für Alberto Zorzi

Vor kurzem haben sich ja bekanntlich die Wege von Alberto Zorzi und Stall Tops getrennt. Nun hat der italienische Springreiter von Sponsor Scuderia 1918 ein neues Pferd unter den Sattel bekommen.

Alberto Zorzi hat es zurück in die italienische Heimat gezogen. Der Neue in seinem Stall kommt allerdings aus Norddeutschland: der achtjährige Holsteiner Wallach Ludvig bzw. Scuderia 1918 Ludvig v. Lasino-Legolas. Er kam bei Klaus Thiedemann in Oesterwurth zur Welt, ging aber in Deutschland nie Turnier. In den Sport gebracht wurde er in Italien, erst von Ferrante Anchisi, dann von Mauro Matteucci Jr. Zuletzt wurde er von Stefano Cesaretto und Giulia Martinengo Marquet trainiert.

In seinem neuen Zuhause hat Ludvig sich schon viele Freunde gemacht, hat man den Eindruck. Alberto Zorzi: „Ludvig ist gerade erst in meinem Stall angekommen. Er ist acht Jahre alt und sehr lieb und ruhig, so dass mein Pfleger ihn jetzt schon liebt. Ich reite ihn nun seit zehn Tagen und versuche seine Stärken herauszufinden, um die dann weiterzuentwickeln und herauszuarbeiten. Obwohl wir noch gar nicht so viel gesprungen sind, habe ich bereits das Gefühl, dass er viel Vermögen und Kraft hat. Ludvig ist außerdem ein sehr sensibles Pferd, das immer sein Bestes gibt. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei ihm und zusammen werden wir unser Bestes geben.“

Zu Turnierplänen hat er sich noch nicht geäußert.