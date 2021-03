Sechs Pferde von Springreiterin Amy Graham Herpes-positiv nach Rückkehr aus Vejer

Die australische Springreiterin Amy Graham, die für das Haras du Ry in Frankreich reitet, berichtet auf Facebook, dass sechs der acht Pferde, mit denen sie bei der Sunshine Tour am Start war, positiv auf EHV-1 getestet worden sind.

Amy Graham berichtet auf Facebook, dass die Pferde jedoch „glücklicherweise alle keine Symptome“ zeigen. Sie würden aber engmaschig überwacht und bestmöglich tiermedizinisch versorgt.

Ein positiver EHV-1 Test, aber keine Symptome? „Das kann schon sein“, bestätigte St.GEORG-Tiermedizinexpertin Dr. Annette Wyrwoll auf Nachfrage und erklärt: „Insbesondere wenn die Pferde geimpft sind, ist das Immunsystem vorbereitet und die Virenlast im Körper wird nicht so groß, dass die Krankheit ausbrechen kann.“

Dass sämtliche ihrer Pferde geimpft sind, bestätigt Amy Graham in ihrer Mitteilung: „Unsere Pferde waren alle auf dem Laufenden mit ihren Impfungen. Wir handhaben unser Impfprogramm penibel, um die Pferde vor Krankheiten zu schützen.“

Sie waren am 3. März aus Vejer de la Frontera von der Sunshine Tour heimgekehrt. Alle acht Pferde seien sofort in Quarantäne geschickt worden. Am 8. März habe man PCR-Tests durchgeführt und heute morgen die Nachricht erhalten, dass sechs der Pferde positiv waren.

Die Ställe des Haras du Ry seien seit der Rückkehr aus Vejer geschlossen, kein Pferd komme rein und keines habe das Gelände verlassen.

Zur Herpes-Situation in Vejer de la Frontera