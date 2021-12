Sechstes gerissenes Pony im Wolfsgebiet Schermbeck

In der Nacht von Montag, 13. Dezember, auf Dienstag, 14. Dezember, wurde in Kirchhellen, keine 14 Kilometer von Schermbeck entfernt, ein weiteres Shetlandpony gerissen. Es ist das sechste in Folge in diesem Gebiet.

Bei den anderen toten Ponys konnte inzwischen nachgewiesen werden, dass es sich um Wolfsrisse handelte. Für den aktuellen Fall steht die DNA-Probe noch aus.

Wie schermbeck-online.de berichtet, handelt es sich bei dem gerissenen Pony um ein 30-jähriges Shetty namens Lilly. Es habe zusammen mit einem weiteren Shetlandpony und drei Großpferden auf einer Weide mit Offenstall in Kirchhellen gestanden. Die Weide befindet sich laut der örtlichen Tageszeitung in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses. Den Spuren, die gefunden wurden zufolge, sind die Angreifer über die Felder gekommen. Spuren und Riss werden nun vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) ausgewertet.

Die Bilder, die schermbeck-online.de von dem toten Pony zeigt, lassen nicht viel Interpretationsspielraum. Das Hinterteil des Ponys fehlt. Das weitere Pony sowie die drei Pferde, die zusammen mit Lilly auf der Weide waren, blieben unverletzt.

Stefan Steinkühler vom Gahlener Bürgerforum wird mit den Worten zitiert: „Wir haben jetzt wieder eine neue Eskalationsstufe erreicht, weil die Ponys wie empfohlen, von Großpferden geschützt waren. Es ist trotzdem zum Übergriff gekommen.“ Er kritisiert die Landespolitik in NRW.

Wölfin Gloria

Das Problem in dem Landstrich am Niederrhein ist schon länger bekannt. Ein Schäfer aus Hünxe, der sagte, er habe 26 Schafe durch Wolfsattacken verloren, hatte gerichtlich gefordert, „Problemwölfin“ Gloria zu schießen. Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf hatte das jedoch abgelehnt. Man sei „nicht überzeugt, dass künftig ernsthafte Schäden von der Wölfin zu befürchten seien“, zitierte der WDR. Der Schäfer hatte angegeben, sich an alle Schutzempfehlungen gehalten zu haben.

Das erste Pony wurde in dieser Region am 25. Oktober 2020 gerissen. Einen weiteren Riss eines Ponys gab es am 4. Januar 2021. Gehäuft haben sich die Vorfälle seit diesem Herbst. Am 11. Oktober fiel das nächste Pony den Wölfen zum Opfer, dann wieder am 20., 21. und 22. Oktober sowie am 3. November und 14. Dezember. In Summe sind es also bereits acht tote Ponys, sechs hintereinander in dieser Herbst-/Wintersaison.

