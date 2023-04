Semmieke Rothenberger verabschiedet fünffache Europameisterin Dissertation in die Zucht

Semmieke Rothenberger hat beschlossen das Erfolgspferd ihrer Junioren- und vor allem Junge Reiter-Tage, Dissertation aka „Daisy“, in den Ruhestand zu schicken. Die elegante Hannoveraner Rappstute ist nun 16 Jahre alt und soll ein Fohlen bekommen.

Demnächst sind Semmieke Rothenbergers schwarzen Medaillengarantinnen wieder zusammen. Dissertation, besser bekannt als „Daisy“, soll ihrer Freundin Geisha Gesellschaft leisten. Das hat Rothenberger auf ihrer Instagram-Seite bekannt gegeben. Sie schreibt unter anderem:

„Wenn ich mir ein Pferd ,backen‘ könnte, wäre es genau sie. Worte reichen nicht aus, um zu sagen, wieviel sie mir bedeutet und wie sehr sie mich sowohl reiterlich als auch menschlich geprägt hat.

Daisy hat das größte Herz der Welt und hat immer für mich gekämpft. Mit ihr konnte ich Weltrekorde brechen, Medaillen gewinnen und viele Siege feiern. Aber was noch viel wichtiger ist … sie ist meine allerbeste Freundin. Ihr zarter Charakter, ihre witzige Art, ihre großen Augen … All das werde ich auf Turnieren vermissen. (…) Auf noch viele Jahre mit dir an meiner Seite, auch wenn es jetzt nicht mehr sportlich sein wird. Danke, dass DU in mein Leben gekommen bist und DANKE, dass es dich gibt!“

Eine Doktorarbeit

Über fünf Jahre hat die lackschwarze Hannoveraner Stute v. Don Crusador-Glückspilz-Graphit aus der Zucht von Hans-Heinrich Schmidt Semmieke Rothenberger im Sport begleitet. Roswitha Koch, Ilka Boening und Natalie Rieffel stellten sie in den ersten Jungpferdeprüfungen vor. 2015 übernahm Lena Waldmann die Zügel und präsentierte die damals achtjährige Dissertation in den Qualifikationen zum Nürnberger Burg-Pokal. Zur Teilnahme am Finale konnte allerdings nicht kommen, denn vorher erwarb die Familie Rothenberger die Rappstute für die jüngste Tochter Semmieke. Da hatten sich zwei gesucht und gefunden. Gleich bei den ersten Auftritten siegten sie in Serie und wurden für die Europameisterschaften der Junioren in Oliva Nova nominiert. Dort wurde es Mannschaftsgold und zweimal Silber.

Noch im selben Jahr starteten sie erstmals in Klasse S – ebenfalls siegreich. Und so ging es weiter. Semmieke war eigentlich noch Juniorin, beschloss aber, schon bei den Jungen Reiter, also auf S-Niveau mitzumischen. Aus gutem Grund. Zu Beginn der Saison 2017 mussten sie und Daisy sich noch das eine oder andere Mal geschlagen geben. Bei der EM ritt sie Geisha. Daisy war dann wieder bei den Deutschen Meisterschaften in Aachen dran. Und wurde weder dort noch danach je wieder geschlagen. Aber ab den Deutschen Meisterschaften in Aachen war kein Vorbeikommen mehr an ihnen im Junge Reiter-Lager. Das Highlight der gemeinsamen Karriere waren die U21 Europameisterschaften in San Marignano, wo sie dreimal Gold holten.

Auch auf Drei-Sterne-Niveau waren die beiden am Start, platzierten sich und siegten auch einmal auf dem Hof Bettenrode. 2021 war Daisy ihr letztes Turnier gegangen.

Züchterisches

Nicht nur aufgrund ihrer überragenden Eigenleistung, auch aufgrund ihrer Herkunft dürfte Dissertation eine sehr gute Zuchtstute sein. Ihre Mutter Gotenfee ist Staatsprämienstute und brachte noch zehn weitere Fohlen. Zwei von Daisys Geschwistern, beide von Grey Top abstammend, sind im Parcours bis 1,50 und 1,45 Meter unterwegs.

Aus der Großmutter Grundlage v. Graphit-Sermon stammt unter anderem der gekörte Carbid v. Calypso II. Zudem ist sie die Vollschwester zu den beiden Hannoveraner Hengsten Grundstein I und II. Grundstein I ging selbst bis Grand Prix. Beide Brüder brachten Spring- und Dressurpferde für den großen Sport. Grundstein I ist unter anderem der Vater von Nadine Capellmanns ehemaligem Erfolgspferd Gracioso. Grundstein II ist unter anderem Muttervater von Rubin-Royal.