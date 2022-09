Semmieke Rothenbergers Domino Dancing verstorben

Das Pony, mit dem Semmieke Rothenberger zum ersten Mal Pony-Mannschaftseuropameisterin geworden ist, hat die Bühne des Lebens verlassen: Domino Dancing. Der rheinische Ponyhengst wurde 29 Jahre alt.

„Letzte Woche hat er mit 29 Jahren noch Professor für ein kleines Mädchen gespielt und heute Morgen litt er plötzlich an einer schweren Kolik“, so Semmieke Rothenberger in einem am Dienstag in den sozialen Medien veröffentlichten Post. Domino Dancing sei nicht mehr zu retten gewesen. “ Dieser Verlust wird von vielen tief empfunden, denn du hast nichts als Liebe in diese Welt gebracht“, trauert die 23-Jährige um den Derano Gold-Sohn.

Über Domino Dancing

Im Jahr 1993 erblickte Domino Dancing aus einer Valentino-Mutter bei seinem Züchter Hans-Georg Boenniger in Tönisvorst das Licht der Welt. Nach seiner Körung 1996 wurde der Palomino-Hengst von Stefanie Meyer-Biss in den Sport gebracht und wurde unter ihr Vierter im Finale der dreijährigen Reitpony-Hengste beim Bundeschampionat in Warendorf. Wenig später übernahm Alice Fengels die Zügel des Ponyhengstes, bestritt Deutsche Meisterschaften und ritt Domino Dancing zu Bronze bei den sechsjährigen Dressurponys der Bundeschampionate. Im Jahr 2000 nach Fengels nochmal an der DJM mit dem Derano Gold-Sohn teil, ehe er unter den Sattel von Wendy Liebenstein kam. Auch mit ihr sammelte er zahlreiche Siege und Platzierungen in Dressurprüfungen der Klasse L, war 2001 und 2002 erneut Teilnehmer an der DJM. Mehr noch: Die beiden wurden in den Bundeskader berufen und vertraten die deutschen Farben bei der Pony-EM 2002 in Hagen. Nochmal nahmen für ein paar Turnierprüfungen andere Reiter Platz auf dem Rücken von Domino Dancing, und zuverlässig platzierte er sich stets unter den besten Zehn.

Verkauf an Familie Rothenberger

Es folgte wenig später der Verkauf des Ponys an Familie Rothenberger. Zunächst stellte Sanneke den Hengst auf Turnier vor und die beiden wussten an die vorherigen Erfolge von Domino Dancing bestens anzuknüpfen. National wie international sammelten sie zahlreiche Platzierungen auf L-Niveau. Interimsweise stieg die Französin Alexandra Barbançon Mestres in den Sattel des deutschen Reitponys. Ab dem Herbst 2009 jedoch war Domino Dancing das Pony, das Semmieke Rothenberger den Weg in den Ponysport ebnete. Der Höhepunkt ihrer gemeinsamen aktiven Karriere war dann der Sieg im Mannschaftswettbewerb der Pony-Europameisterschaften 2009 in Jaszkowo, Polen. 2011 ging der Hengst sein letztes Turnier.

So sammelte Domino Dancing über die Zeit genau 200 Platzierungen in Dressurprüfungen der Klasse L, die bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) verzeichnet sind. 42 Mal davon war es die goldene Schleife, die dem Hengst ans Reithalfter geheftet wurden. Züchterisch kann er auf fünf eingetragenen Zuchtstuten verweisen sowie vier im Sport erfolgreichen Ponys. Eines davon, nämlich der 1999 geborene Hengst Mac Dexter, war sogar bis zur Klasse S erfolgreich im Dressurviereck unterwegs.