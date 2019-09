Sensation – marstalls neues Futter für Vitalität und Gesundheit

Im Hause marstall hat man ein neues Futter für verschiedene Bedürfnisse entwickelt, das Pferde bis ins hohe Alter gesund und fit hält. Der Name: Sensation.

Der Name der Futterneuheit von marstall ist Programm: Sensation, wahlweise erhältlich als Sensation-Pro oder Sensation-Free. Beide gehören zur neuen Supreme-Linie von marstall Pferdefutter.

Die Schwierigkeit bei Futtermitteln ist ja, die Ausgewogenheit der Nährstoffe sicherzustellen – nicht zu viel des Guten, aber eben auch auf keinen Fall zu wenig! Darum sollen die Sensation Futtermittel durch einfach zu handhabende Dosierung dabei helfen, Fütterungsfehler zu vermeiden und das Pferd optimal zu versorgen – bei nur einem Kilogramm pro Tag für ein Großpferd.

Essenzielle Aminosäuren, Mineralstoffe und Spurenelemente sowie Vitamine und weitere natürliche Inhaltsstoffe wie Beeren und Kräuter unterstützen den Körper für ein langes, gesundes Pferdeleben.

Sensation von marstall ist das Müsli, das

für ein abwehrstarkes Immunsystem sorgt,

den Verdauungsapparat schützt und unterstützt,

kräftige Muskulatur garantiert,

Sehnen und Gelenke stärkt,

die Atemwege gesund erhält,

Hufe, Fell und Langhaar pflegt.

Sensation-Free

Sensation-Free ist frei von Getreide und geeignet für stoffwechselsensitive Pferde sowie solche, die nur leicht oder auch gar nicht arbeiten. Die getreidefreie, stärkearme und zuckerarme Rezeptur macht es sehr gut verwertbar. Dank der konzentrierten Inhaltsstoffe reicht schon eine kleine Menge Futter aus. Das entlastet die Verdauung.

marstall Senstion-Free enthält viel dünndarmverdauliches Protein und essenzielle Aminosäuren in Reinform, die den Muskelaufbau unterstützen und gut für Fell und Hufe sind. Vitamin E und Selen sind ebenso enthalten wie Bierhefe, um die Verdauungsvorgänge zu unterstützen.

Zudem finden sich in marstall Sensation-Free auch natürliche Kräuter und Beeren, die wertvolle Nähr- und gesundheitsfördernde Pflanzenstoffe liefern, beispielsweise Chia-Samen, die mit ihren Schleimstoffen die Darmwände pflegen, sowie ätherische Öle in Fenchel, Kamille und Thymian, die die Atemwege beruhigen und die Darmgesundheit fördern. Die Inhalte der Aronia-Beeren sollen eine antioxidative Wirkung haben und entzündungshemmend wirken. Die Darmaktivität wird durch die Goji-Beeren unterstützt, die Polysaccharide enthalten, mit deren Hilfe die guten Bakterien im Darm ernährt werden. Hagebutte stärkt das Immunsystem durch eine Extraportion Vitamin C. Außerdem profitiert die körpereigene Abwehr durch Mannan-Oligosaccharide und β-Glukane. Die organische Schwefelverbindung Methylsulfonylmethan (MSM) wirkt positiv für Gelenke, Sehnen und auch Atemwege.

Sollte das Pferd doch mehr Energie benötigen, kann die Ration aus Raufutter und Sensation-free zusätzlich mit nicht durch Vitamine oder Mineralstoffe angereichertem puren Kraftfutter aufgewertet werden, z.B. Hafer, Gersten- oder Maisflocken sowie durch Öl.

Sensation-Pro

Pferde, die sportliche Leistungen erbringen, müssen dafür genügend „Brennstoff“ zur Verfügung haben und zugleich optimal mit allen Nährstoffen versorgt werden. Sensation-Pro liefert beides und ist ADMR-konform – wichtig für alle Turnierreiter!

Das getreidehaltige Sensation-Pro liefert viel Energie, aber zugleich wenig Stärke, so dass die Darmgesundheit nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Der tägliche Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen eines Sportpferdes wird gedeckt, ohne dass Melasse als Geschmacksträger eingesetzt werden müsste.

Die enthaltenen Getreideflocken sind hydrothermisch aufgeschlossen worden, so dass das Futter bereits im Dünndarm vollständig verdaut werden kann. Darüber hinaus verfügt Sensation-Pro über dieselben wertvollen Inhaltsstoffe wie Sensation-Free – essenzielle Aminosäuren, Vitamin E und Selen, Bierhefe, Mannan-Oligosaccharide und β-Glukane in Kombination mit Chia-Samen, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, Aronia- und Gojibeeren, Hagebutten, Fenchel, Thymian und Kamille. Die Mengen sind bei marstall Sensation-Pro auf Sportpferde abgestimmt.

Auch Sensation-Pro kann zusätzlich durch nicht mineralisiertes Kraftfutter ergänzt werden. Geeignet sind Hafer, Gersten- oder Maisflocken sowie Öl als Energielieferanten – selbstverständlich zusätzlich zur Grundversorgung mit Raufutter.

Die Inhaltsstoffe und ihre Eigenschaften

