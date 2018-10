Sergio Grasso – exzellente Reitstiefel sind ihre Leidenschaft

Die Marke Sergio Grasso steht für außergewöhnliche Reitstiefel. Eleganz gepaart mit Funktionalität und höchstem Komfort sind die Spezialität des italienischen Labels. So auch in ihrem neuesten Produkt, dem Stiefel „Everyone“, der allen Reitern gewidmet ist.

Monica und Sergio Grasso bringen ihre Motivation auf den Punkt: „Wir wissen, dass jedes Reiter-Pferd-Paar eine einzigartige Verbindung zueinander hat. Mit unseren Händen entwerfen und stellen wir Stiefel her, die einzigartig sind in Design, Stil und Performance. Mit der exklusiven Sorgfalt italienischen Handwerks, das Tradition und Innovation vereint. Denn wir möchten, dass jeder Sergio Grasso Stiefel, den Stil und die Persönlichkeit der Person wiedergibt, die ihn trägt. Sergio Grasso ist ein Team, zusammengeschweißt durch die Leidenschaft für das Produkt. Jeden Tag.“

Entdecke die Everyone Linie!

Nah dran an jenen, die die Reiterei lieben und an denen, die es tun werden. Everyone ist allen Reitern gewidmet.

Der Komfort von Nappa Leder in „Absolute Black“ oder „Coffee Brown“ und die Sicherheit durch die rutschfeste Vibram Sohle sorgen für den Genuss einer exklusiven Erfahrung aller Reiter und jenen, die es werden wollen.

Der Stiefel ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: Modell „Evolution“ mit elastischen Schnürsenkeln und Modell „Progress“ ohne diese.

Italienisches Talent, weltweite Passion

Wir arbeiten daran, Stiefel zu entwerfen, die besser sind als andere, damit sie essentielle, verlässliche Partner für diejenigen sind, die unsere Marke wählen. Das ist der Grund, weshalb Sergio Grasso seit 1979 weltweit bekannt ist und warum Stiefel dieser Marke immer häufiger von Profis und Champions gewählt wird. Bei jenen, für die Reiten eine Sache des Sports und der Leidenschaft ist. Und des Lebens selbst.

www.sergiograsso.it

facebook.com/sergiograsso.italy

Instagram: @sergiograsso_ridingboots