Sicher und modisch: Setzen Sie mit den neuesten Angeboten von Ariat auf reflektierende Details

Die führende Performance-Reitmarke Ariat präsentiert eine brandneue, modische, reflektierende Kollektion, mit der Sie diesen Winter von Kopf bis Fuß sichtbar sind.

Volt 2.0

Als Teil der Herbst/Winter-Kollektion 2020 stellt Ariat die neue Volt 2.0 Reflective Jacket vor, die sich neben Seiteneinsätzen aus Stretchmaterial, praktischen Eingrifftaschen mit Reißverschluss und einem Zwei-Wege-Reißverschluss durch das federleichte, reflektierende Außenmaterial zur Verbesserung der Sichtbarkeit und Sicherheit auszeichnet.

Die Jacke überzeugt außerdem mit der AriatTEK® Cold Series-Technologie und einem Primaloft®-Innenfutter, das für Wärme, Weichheit und dank des geringen Gewichts für einen angenehmen Tragekomfort sorgt.

Die Volt 2.0 trägt zudem das Bluesign®-Siegel, das die umweltfreundliche, gesundheitlich unbedenkliche und weitestgehend ressourcenschonende Herstellung der Jacke garantiert.

Lowell 2.0

Für zusätzliche Wärme und Tragekomfort kann die Volt 2.0 mit dem Lowell 2.0 ¼ Zip Baselayer kombiniert werden, der ebenfalls mit einem reflektierenden Print für höhere Sichtbarkeit und Sicherheit ausgestattet ist. Der praktische Baselayer zeichnet sich durch den sportlichen Look mit schmeichelhaften Einsätzen, ergonomischen Daumenlöchern, Stehkragen und aufgerautem Jersey mit Stretchanteil für außergewöhnlichen Tragekomfort aus.

Weitere Designmerkmale sind dieAriatTEK® Cold Series-Technologie, die die Rumpfmuskulatur bei kalten Temperaturen warm hält, und die Moisture Movement Technology™ (MMT™), die Feuchtigkeit zum schnellen Verdunsten an die Stoffaußenseite leitet und so den ganzen Tag über für ein angenehmes Tragegefühl sorgt.

Vervollständigen Sie Ihren Look mit der Prevail Insulated Full Seat Tight oder der Insulated Knee Patch Performance Tight, die beide mit reflektierenden Einsätzen ausgestattet sind.

Zu den weiteren Designmerkmalen gehören das Tek-Fleece mit kompressiver Verarbeitung für außergewöhnlichen Tragekomfort, zwei Hüfttaschen und der strukturierte Ariat Hex Silikon Grip für optimalen Halt im Sattel. Beide Designs verfügen über die AriatTek™ Cold Series-Technologie, Moisture Movement Technology™ und eine praktische Handytasche.

Dank der 27-jährigen Erfahrung und Expertise von Ariat sitzen Sie stilvoll und vor allem sicher im Sattel. Die Volt 2.0 Reflective Jacket kostet 160€.Der Lowell 2.0 ¼ Zip Baselayer kostet 55€.Die Prevail Insulated Full Seat Tight kostet 105€ und die Insulated Knee Patch Tight kostet 100€.Alle Modelle werden auf https://www.ariat.com/de/de/erhältlich sein.

Instagram: @ariateurope

ÜBER ARIAT

Ariat International wurde 1993 von den ehemaligen Stanford MBA-Kommilitoninnen Beth Cross und Pam Parker mit dem visionären Ziel gegründet, Sportschuh-Leistungstechnologie in Reitstiefel zu integrieren. Unser Fokus darauf, innovative Technologie in Schuhe und Bekleidung zu integrieren, hat Ariat zur weltweit führenden Performance-Marke für Reiter gemacht, die stolz von den besten Reitern und Reiterinnen sowie Millionen von Menschen getragen wird, die draußen reiten und viel Zeit auf Ranchs und im Freien verbringen. Beth Cross, Mitbegründerin und CEO von Ariat, wurde 2018 zum EY Entrepreneur of the Year (Kategorie Verbraucher) für Nordkalifornien ernannt. Die Auszeichnung würdigt den Erfolg des Teams bei der erfolgreichen Skalierung eines erstklassigen, florierenden Unternehmens sowieder gleichzeitigen Förderung einer beeindruckenden Unternehmenskultur.