„Sie hat Ja gesagt“ – Michael Jung und Faye Füllgraebe sind verlobt

Schon seit 2013 lebt Faye Füllgraebe bei Michael Jung in Horb im Schwarzwald. Nun soll die „wilde Ehe“ amtlich gemacht werden.

Auf Instagram geben die beiden ihre Verlobung bekannt. Gestern war es so weit: „She said YES.“ Dass sie das tun würde, hat wohl niemand bezweifelt, schließlich sind die beiden schon lange ein Paar und ergänzen sich perfekt – beide Vielseitigkeitsreiter, Faye zusätzlich Physiotherapeutin für Pferde und der Fels in der Brandung bei allen großen sportlichen Entscheidungen des dreifachen Olympiasiegers Michael Jung – wie etwa bei den Olympischen Spielen in Rio, wo er und Sam ihren Olympiasieg aus London wiederholten und Faye als Pflegerin mitgereist war.

Sie hat ihm auch schon ein vorgezogenes Hochzeitsgeschenk gemacht: die Hannoveraner Stute Go for S alias „Gerda“, die eigentlich ihr Vielseitigkeitspferd war, die aber so talentiert ist, dass Faye sich entschloss, die Stute ihrem Partner zu überlassen.

Nach ihrem dritten Platz beim CCI4*-L in Strzegom zum Saisonabschluss hat Go for S ihre formelle Olympia-Qualifikation in der Tasche – als eines von insgesamt fünf Pferden aus Michael Jungs Stall, die für einen die Mission Titelverteidigung in Tokio infrage kämen.

Es kommen also spannende Zeiten die Familie zu. Wir gratulieren von Herzen zur Verlobung und wünschen alles erdenklich Gute für alles, was da noch kommt!