Silbernes Pferd 2023 für Julis Eventer, Lia und Alfi und St.GEORG Pferdepodcast prämiert

Das Silberne Pferd 2023 wurde gestern an Juliane Barth, bei Instagram als Julis Eventer bekannt, vergeben. Die Plätze zwei und drei gingen an „Lia und Alfi“ und den St.GEORG Pferdepodcast.

Das „Silberne Pferd“, der vom Deutschen Reiter- und Fahrer-Verband (DRFV) verliehene Preis für Online-Medien, ging in diesem Jahr an Juliane Barth. Unter dem Hashtag #WirfürdenPferdesport hat sie eine Kampagne ins Leben gerufen, die für die Vereinbarkeit von Pferdeliebe und Pferdesport stehen soll. Lia Beckmann, „Lia und Alfi“, wurde für das Gesamtkonzept ihres Instagram- und Youtube-Accounts mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

St.GEORG-Chefredakteur Jan Tönjes, der einzige Journalist unter den Preisträgern, wurde mit „seinem St.GEORG der Pferdepodcast“ Dritter. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten des Pferdesports, oft aus neuer, ungewohnter Perspektive vorgestellt. Die Preisträger wurden im Rahmen der Eröffnungsfeier des CHIO Aachen geehrt.

Das Silberne Pferd, früher ein Preis für professionelle Medienvertreter, wird seit fünf Jahren ausschließlich für Online-Medien verliehen und eröffnet damit auch ambitionierten Amateuren ein interessantes Betätigungsfeld.

Silbernes Pferd für Prinzessin Anne

Das Silberne Pferd in der Sparte „Besondere Persönlichkeit“ erhielt The Princess Royal, Prinzessin Anne, die Schwester des englischen Königs. Sie war als Vertreterin des britischen Königshauses angereist und eröffnete den CHIO Aachen offiziell. Prinzessin Anne war nicht nur selbst erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin, sondern auch FEI-Präsidentin und in vielen weiteren Ehrenämtern für den Pferdesport tätig. Sie erinnerte sich daran, wie sie das letzte Mal in Aachen war. Im Stadion in der Soers war sie damals weniger als Royal, als vielmehr Mutter der späteren Vielseitigkeits-Weltmeisterin 2006, Zara Phillips. Während des Parcoursspringens zu zittern war damals angesagt, im Vergleich dazu sei die Aufgabe, den CHIO offiziell für eröffnet zu erklären, „bedeutend einfacher“.

Übergeben wurde das Silberne Pferd der Princess Royal durch Ingrid Klimke, die gestern leider ihren Franziskus zurückziehen musste.

Die Jury – bestehend aus Wolfgang Brinkmann (DRFV-Ehrenpräsident), Nadine Capellmann (Sponsorin des Silbernen Pferdes), Michael Mronz (Geschäftsführer Aachener Reitturnier GmbH), Tobias Königs (Pressesprecher CHIO Aachen) und Dr. Ute Gräfin Rothkirch (DRFV-Vorstandsmitglied) – zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt und Qualität der insgesamt 57 eingereichten Beiträge.

auch interessant