Social Media Marketing im Pferdesport: HI, JUMPIN‘ MEDIA!

„Brauchen wir dieses Social Media wirklich?!“ Die Antwort ist klar und wird auch den Akteuren im Pferdesport immer bewusster: JA! Aber nicht jeder hat Zeit und Lust, sich mit diesem Thema intensiv auseinander zu setzen. Eine Lösung bietet JUMPIN‘ MEDIA.

Um Social Media Marketing kommt mittlerweile kein Unternehmen mehr herum, das auf Dauer Erfolg haben und im Gespräch bleiben möchte. Die aktuelle Situation, bedingt durch Corona, lässt kaum noch eine andere Möglichkeit zu, als online zu kommunizieren. Auch der Pferdesport zieht in dieser Entwicklung langsam nach. Social Media bewegt, erreicht die Zielgruppe schnell und effektiv, gibt dem Unternehmen ein Gesicht und bietet ganz neue Möglichkeiten bei der eigenen Vermarktung.

Doch „Social Media“ passiert nicht nebenbei. Wer macht sich Gedanken, entwirft ein Konzept, produziert ansprechende Bilder und Videos? Wer verfasst einen passenden Text für die Postings? Welche Influencer passen, wie erreiche ich sie und wer betreut sie? Wer begibt sich in die Tiefen des Business Managers, um erfolgreiche Online-Anzeigen zu schalten? Gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten! Besonders, wenn es an der Zeit und dem entsprechendem Wissen mangelt …

Das Rundum-sorglos-Paket

JUMPIN‘ MEDIA hat eine Marktlücke erkannt und ist wahrscheinlich die erste Marketingagentur, die sich auf die 360 Grad Marketing Betreuung von Reitsportunternehmen spezialisiert hat. Gerade das Social Media Marketing ist dabei eindeutig ein Steckenpferd der beiden jungen Frauen, die hinter JUMPIN‘ MEDIA stehen.

2019 gründeten Janina Rein und Luisa Laukhardt die Agentur. Beide sind selbst Reiterinnen, Pferdebesitzerinnen und Reitsport-Influencerinnen. Nach mehrjähriger Berufserfahrung im Marketing und Werbeagenturen, vereinten sie ihre beiden Leidenschaften: Reitsport und Marketing!

Der große Vorteil, den die beiden mitbringen, ist offensichtlich: Janina und Luisa kennen die Zielgruppe nicht nur bis ins Detail, sie gehören auch selbst zur Zielgruppe. Gemeinsam können sie sowohl die konzeptionelle, kreative und organisatorische Betreuung und Umsetzung aller Online Marketing Maßnahmen anbieten. Immer aus den Augen eines Reiters und Pferdebesitzers. Oder anders gesagt: von Pferdemenschen für Pferdemenschen!

Das Angebot der Agentur reicht von Content Produktionen, Social Media Account Betreuung, Influencer Management bis hin zu Social Media Advertisement, Analytics uvm. – wenn die Arbeit von Leidenschaft getrieben wird, sind ihr keine Grenzen gesetzt. Das äußert sich nicht nur in einer engen, gut gelaunten, schnellen und höchst professionellen Zusammenarbeit mit den Schlüsselwörtern „Reichweite“, „Image“ und „Sales“.

Dabei haben Janina und Luisa immer ein Ziel im Blick: dem Kunden zu größerem Erfolg zu verhelfen und ihm marketingtechnisch den Rücken freizuhalten!

In 2020 hat JUMPIN‘ MEDIA unter anderem ein Video für Deutsche Galopp, die Dachmarke des deutschen Galopprennsports produziert. Das Ergebnis gibt es hier zu sehen:

JUMPIN‘ MEDIA lebt Marketing im Pferdesport – Tag für Tag, kennt die aktuellen Trends und ist immer auf dem neusten Stand.

JUMPIN‘ MEDIA ist der Ansprechpartner für zielgruppenoptimiertes und professionelles Social Media Marketing im Reitsport – von Reitern für Reiter.

IT’S TIME! LET’S DO EQUINE MARKETING!

Mehr Infos: www.jumpinmedia.de