Sophie Hinners‘ Nationenpreissieger Churchill nach China verkauft

Ein Besitzerwechsel, aber vorerst wohl kein Reiterwechsel für den ehemaligen Marbacher Landbeschäler, der nach China verkauft wurde.

Dass der talentierte zehnjährige Württemberger Churchill v. Cassito verkauft ist, bestätigten Richard Vogel, der Freund und Trainer von Sophie Hinners, und Marbachs Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck gegenüber dem Reiterjournal. Laut Vogel bleibt Churchill aber erst einmal in Beritt bei Hinners. Schon im Sommer hatte Marbach den Schimmel demnach an die Geschäftspartner Richard Vogel und David Will verkauft. Die Weitervermarktung sei das Ziel gewesen, insofern ist der Besitzerwechsel keine Überraschung.

Umso besser, wenn es Besitzer sind, die den Schimmel bei Hinners lassen, denn die beiden haben sich von Anfang an als hervorragendes Match erwiesen, gewannen unter anderem die Riders Tour-Etappe in Donaueschingen, waren dann in Münster siegreich und trugen zuletzt maßgeblich zum Sieg der deutschen Mannschaft im Nationenpreis in Marokko bei.