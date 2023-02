Spendenaktion ins Leben gerufen nach verheerendem Brand in Stall in Hamburg-Rahlstedt

Nach dem verheerenden Brand in einem Reitstall in Hamburg-Rahlstedt wurde nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Das Geld soll dafür verwendet werden, den Stall wieder aufzubauen und das Zubehör, das von an anderen Orten auf dem Gelände eingestallten Pferden dort verbrannt ist, zu ersetzen.

Am Donnerstagmorgen vor einer Woche ist es zu dem schlimmen Brand am frühen Morgen in Hamburg-Rahlstedt an der Grenze zu Schleswig-Holstein gekommen. Sechs Pferde verbrannten in ihrem Stall, eines schaffte es, sich zu befreien. Allerdings war es schon so schwer durch die Flammen verletzt, dass die bereits anwesenden Polizeibeamten es erschießen mussten. Die Anzahl der verstorbenen Pferde wurde St.GEORG online nochmals von einer Einstellerin des betroffenen Stalls bestätigt.

Nun wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Das Ziel von 20.000 Euro ist erreicht, aber laut den Vertreterinnen der Stallgemeinschaft, Laila Behnke und Julia Thiel, reiche das noch nicht unbedingt aus, um den nicht versicherten Schaden zu erstatten – vom emotionalen mal ganz abgesehen.

Wer spenden möchte, kann das hier tun.