Springreiter Alberto Zorzi verlässt Stall Tops und kehrt heim nach Italien

Ein neues Kapitel für den italienischen Springreiter Alberto Zorzi. Nach sieben Jahren verlässt er den Stall Tops, um in seiner Heimat Italien in Eigenregie weiterzuarbeiten.

Das erklärte Alberto Zorzi in einem Interview mit dem italienischen Magazin Cavallo. Am 5. April 2015 hatte Alberto Zorzi bei Jan Tops in Valkenswaard als Bereiter angeheuert. Nun, fast sieben Jahre und diverse große Erfolge später, sei es an der Zeit heimzukehren, sagt er. Vor allem der Wunsch, seiner Familie nahe zu sein habe ihn dazu bewogen, sagte er. Aber er brauche auch eine Pause „und ein bisschen mehr Ruhe“. In Italien werde er auch seinen Stall und seine Pferde haben, aber in einem anderen und Rhythmus und er könne seine eigenen Entscheidungen treffen.

Er sagt, er sei tief dankbar für das, was er im Stall von Jan Tops gelernt habe. Er sei sehr gereift, was Gelassenheit und die Selbstbeherrschung angeht, wenn er nun in den Parcours einreitet. „Auch wenn die Hindernisse 1,60 Meter hoch sind.“ Das kann er nun in der Heimat mit seinen eigenen Berittpferden nutzen. Er plant, Boxen in einem Stall in Vicenza in der norditalienischen Region Venetien zu pachten und dort Pferde für verschiedene Besitzer zu reiten.

Zu den größten Erfolgen von Alberto Zorzi in der Zeit im Stall Tops zählt der Sieg mit dem italienischen Team im Nationenpreis von Rom 2017, also vor heimischer Kulisse. Außerdem wurde er 2019 Vierter bei den Europameisterschaften in Rotterdam.

Ersatz für den Erfolgsreiter ist bekanntlich bereits gefunden in Gestalt von Maurice Tebbel und Nisse Lüneburg, die die neuen Bereiter bei Jan Tops sind.