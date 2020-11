Springreiter Arne van Heel verlässt Hof Kasselmann und macht sich selbstständig

Nach 15 Jahren wagt der gebürtige Niederländer Arne van Heel den Schritt in die Selbstständigkeit und zieht von Hagen nach Holstein.

Arne van Heel war sozusagen der Quotenspringreiter auf dem Hof Kasselmann in Hagen.

Arne van Heel wuchs in einer Reiterfamilie auf. Bereits als Ponyreiter war er mit der niederländischen Equipe Silbermedaillengewinner bei Europameisterschaften. Sein Vater selbst gab ihm den Rat, sich nach seiner Ausbildung zum Pferdewirt in einem anderen Stall die Sporen zu verdienen.

So kam Arne van Heel mit 17 Jahren auf den Hof Kasselmann, wo ihm Ulrich und Bianca Kasselmann wie „eine zweite Familie“ geworden seien. Van Heel war in Hagen für das Management des Springstalls zuständig, zunächst zusammen mit François Kasselmann, später allein.

Die Erfahrungen, die er dabei sammeln könnte, dürften ihm jetzt zugute kommen. Nach 15 Jahren sei es an der Zeit für etwas Neues. Er wolle auf eigenen Beinen stehen.

Selbstständig in Schleswig-Holstein

Vor zwei Jahren lernte Arne van Heel die Dressurreiterin Luisa Erichsen kennen und lieben. Sie hatte ihre Ausbildung zum Pferdewirt auf dem Hof Kasselmann absolviert und stieg anschließend in den Betrieb ihrer Mutter Gisela Blunck-Erichsen ein, die in Kleinsolt in Schleswig-Holstein einen Reitstall betreibt. Der wird nun auch Heimat von Arne van Heel.

„Die Bedingungen dort sind optimal. Es gibt mehrere Hallen, einen großzügigen Springplatz, ein tolles Ausreitgelände, Koppeln, Führanlage und Solarium. Besser geht es nicht.“ Mit ihm und Luisa „passt es“ und sie wollten diesen Schritt nun zusammen gehen.

Schon im Dezember zieht Arne van Heel mit seinen Pferden gen Norden. Erstmal reisen vier Vierbeiner mit ihm. Kapazitäten hat er für zehn Pferde. Er hat einen entsprechend großen Stalltrakt von Gisela Blunck-Erichsen gepachtet. Ab 1. Januar 2021 wird er dann weitere Berittpferde annehmen.

„Ich biete Ausbildung, Beritt und Turniervorstellung vom ganz jungen Sportler bis zum Routinier. Ich denke, in der Hochburg der Holsteiner Springpferdezucht gibt es da eine gute Nachfrage.“