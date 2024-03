St.GEORG der Pferde-Podcast: Tierärztin Dr. Katharina Ros zu ECVM, fehlenden Rippen und Problemen der Halswirbelsäule

Die Untersuchungen von Dr. Katharina Ros zu ECVM werden viel diskutiert. Sie ist Tierärztin mit dem Spezialgebiet Pferdezähne . Außerdem betreut sie Spitzenpferde im Sport. Dazu verfügt sie über verschiedene Ausbildungen in manuellen Therapien: Osteopathie nach Giniaux, Amerikanische Chiropraxis, Physiotherapie nach Stefan Stammer. Mit ihren Forschungen zu ECVM, Equine Complex Vertebral Malformation , hat sie sich nicht nur Freunde gemacht. Sie war die erste, die in Deutschland auf ein Problem aufmerksam gemacht hat, das die Australierin Sharon May Davis schon seit mehreren Jahrzehnten erforscht. Host Jan Tönjes hat die engagierte Tierärztin in ihrer Praxis in der Lüneburger Heide getroffen.