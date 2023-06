St.GEORG-Pferdesportmagazin nominiert für Silbernes Pferd und Silberne Kamera

St.GEORG-Chefredakteur Jan Tönjes und St.GEORG-Fotografin Pauline von Hardenberg sind beim CHIO Aachen 2023 jeweils für das Silberne Pferd bzw. die Silberne Kamera nominiert.

Tolle Nachrichten aus Aachen: Das Pferdesport- und -zuchtmagazin St.GEORG ist in Gestalt von Chefredakteur Jan Tönjes und Fotografin Pauline von Hardenberg (Pauline Roy Chowdhury) für sowohl das Silberne Pferd (nach 2022 mit der Online-Reportage aus der Ukraine von St.GEORG-Redakteurin Dominique Wehrmann also erneut) als auch die Silberne Kamera nominiert.

Silbernes Pferd: St.GEORG-Pferde Podcast

Wann immer sich die Gelegenheit bietet, ist Chefredakteur Jan Tönjes mit Telefon und/oder Mikrofon zur Stelle, um bekannte oder aufstrebende Pferdesport-Persönlichkeiten, meinungsstarke Richter oder andere Pferdeleute zu interviewen. In der Nachproduktion entsteht dann der St.GEORG-Pferde-Podcast, veröffentlicht aus Balve, Tryon, Tokio, Leipzig und Pferdemetropolen auf der ganzen Welt. Der Podcast, bzw. dessen Erfinder und Host Jan Tönjes wurde nun für das Silberne Pferd nominiert. Mit dem Preis war der Pferdesportjournalist bereits 2012 einmal ausgezeichnet worden, damals mit einer Reportage über Carl Hester.

Über 50 Bewerbungen waren für das Silberne Pferd in diesem Jahr eingegangen, heißt es auf der Website des CHIO Aachen. Die Auszeichnung ist seit fünf Jahren ein Award für Beiträge bzw. Werke aus dem Bereich Online und Social Media. Die Jury besteht in diesem Jahr aus Wolfgang Brinkmann (Ehrenpräsident Deutscher Reiter- und Fahrerverband, DRFV), Nadine Capellmann (Dressurreiterin), Michael Mronz (Geschäftsführer Aachener Reitturnier GmbH), Tobias Königs (Pressesprecher CHIO Aachen) und Dr. Ute Gräfin Rothkirch (DRFV-Vorstandsmitglied).

Nominierte für das Silberne Pferd sind außerdem Juliane Barth, besser bekannt als @juliseventer bei Instagram, für ihre Online-Kampagne #WirfürdenPferdesport sowie Lia Beckmann für das Gesamtkonzept ihres Instagram- und Youtube-Accounts (Instagram: @liaundalfi). Der Sieger wird im Rahmen der Eröffnungsfeier des CHIO Aachen am 27. Juni 2023 bekanntgegeben.

Silberne Kamera: Pauline von Hardenberg für Foto aus Herning 2022

Ein Krimi war das Finale des Mannschaftswettbewerbs Springreiten bei den Weltmeisterschaften 2022 in Herning, Dänemark. Mit dabei für St.GEORG: Pauline von Hardenberg. Die international bekannte Fotografin hielt nicht nur fest, was sportlich passierte, sondern stand auch hinter den Kulissen parat, um die Emotionen einzufangen. Im „Kiss and Cry-Corner“, wo die Mannschaftskollegen, Trainer, Pfleger und Tierärzte mit ihren Mitstreitern mitfiebern, gab es in Herning allen Grund zur Erschütterung: André Thieme verließ dort unfreiwillig den Sattel seiner Europameisterin Chakaria. Pauline von Hardenberg entging dieser Moment nicht.

Von der Jury, bestehend aus Springreiterin Jana Wargers (die Teil des Fotos ist), Vorjahressiegerin Mirka Nilkens, Andreas Müller (CEO Medienhaus Aachen) und ALRV-Vorstandsmitglied Birgit Rosenberg, hat es das Foto aus 133 eingereichten Fotografien ins Finale geschafft. Am 1. Juli findet die Verleihung der Silbernen Kamera für das beste internationale Pferdesportfoto des Jahres statt.

Die beiden weiteren Nominierten sind Diana Wahl und Andreas Steindl.

