St.GEORG sucht Dich als Volontär (m/w/d)!

Du willst noch mehr Wissen rund ums Pferd erwerben, Kontakte in die Reitsportwelt knüpfen, Interviews mit Experten aus Tiermedizin und Pferdeausbildung und dabei das journalistische Handwerkszeug lernen und anwenden? Das geht mit dem zweijährigen Volontariat bei Deutschlands großem Reitsportmagazin St.GEORG. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Volontär (m/w/d).

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen Volontär (m/w/d) für die Redaktion der Zeitschrift St.GEORG

Journalismus rund ums Pferd lernen in allen Facetten! Werde ein Teil der Redaktion von Deutschlands großem monatlich erscheinenden Pferdesportmagazin. Du unterstützt uns mit News, Reportagen und Hintergrundrecherchen, mit Meldungen in der aktuellen Berichterstattung auf unserem reichweitenstarken Internetportal, im Bereich Social Media, mit Texten, Videos …

Das solltest du mitbringen

Abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor, Master)

Neugierde und Wissensdurst

Fundiertes Grundwissen rund ums Pferd (von Aachen bis Zylinder, von Ausmisten bis Zuchtverband)

Spaß am Formulieren, Gefühl für Sprache und die Bereitschaft, Dingen auf den Grund gehen zu wollen

Bereitschaft eigenverantwortlich, selbstständig, zeitlich flexibel und mit hoher Eigenmotivation zu handeln

Das bieten wir

Eine fundierte zweijährige Journalismus-Ausbildung in allen Content-Bereichen am Verlagsstandort in Hamburg, vier Kilometer vom Derbyplatz entfernt, inklusive Blockseminar in der Akademie für Publizistik.

Ein hochmotiviertes, kollegiales Team, das seine Leidenschaft Pferde jeden Tag lebt.

Ein vierwöchiges Praktikum vorab, um einen Eindruck vom Alltagsablauf in der Redaktion zu bekommen.

Interessiert?

Dan sende uns Deine Bewerbungsunterlagen inklusive Lebenslauf, Motivationsschreiben und möglichem Eintrittstermin an:

JAHR MEDIA GmbH & Co. KG

Personalabteilung

„Volontariat St.GEORG“

Jürgen-Töpfer-Straße 48

22763 Hamburg

oder an [email protected]

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Über uns

St.GEORG erscheint bei der JAHR MEDIA GmbH & Co. KG, einem international führenden Special-Interest-Medienhaus für exklusive, sportive Zielgruppen. Die Verlagsgruppe publiziert derzeit 34 periodisch erscheinende Titel. 22 davon erscheinen in Deutschland und werden von etwa 100 Mitarbeitern am Verlagsstandort Hamburg produziert.