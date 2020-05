Webinar: „Mental fit aufs Pferd“ mit Dr. Gaby Bußmann

Im Webinar „Mental fit aufs Pferd“ erläutert Sportpsychologin Dr. Gaby Bußmann am Donnerstag, 28. Mai ab 18 Uhr, wie man lernt, mit Problemen wie Angst, Furcht, Unsicherheit, mangelndem Selbstbewusstsein oder Selbstzweifeln im Sattel und im Stall umzugehen. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten einen Rabattpreis!

Bei manchen ist es nur ein Kloß im Hals oder ein flaues Gefühl in der Magengrube. Was als Unsicherheit beim Reiten begonnen hat, kann sich zu Angstgefühlen entwickeln.

Negative Erfahrungen – ein Sturz oder Probleme mit dem Pferd – können der Auslöser sein. Egal, wo man schlechte Erfahrungen gemacht hat, im Gelände, beim Springen oder auf dem Reitplatz, wenn die Angst hinter einem im Sattel erst einmal Platz genommen hat, kann das Hobby zur Belastung werden.

Nagender Selbstzweifel, bin ich der/die Richtige? Versteht mein Pferd, was ich von ihm erwarte? – auch solche Gedanken lassen Frust aufkommen. Bei Reiter und Pferd.

In diesem Webinar gibt die Sportpsychologin Dr. Gaby Bußmann Anregungen, wie man lernt, mit Unsicherheit und Angst im Stallalltag umzugehen. Dabei geht es nicht nur um theoretische Ausführungen, sondern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Webinar bekommen praktische Übungen gezeigt und können per Chat ihre Fragen direkt formulieren. Infomaterial rundet im Anschluss das Programm ab.

Dr. Gaby Bußmann betreut schon seit vielen Jahren die deutschen Reiterinnen und Reitern auf Welt- und Europameisterschaften und Olympischen Spielen. Sie selbst war als Leichtathletin bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles am Start und gewann dort die Bronzemedaille mit der 4 x 400-Meter Staffel. Heute betreut sie außerdem auch die Athleten und Athletinnen des Deutschen Ruderverbandes.

