Staatsanwaltschaft Koblenz stellt Ermittlungsverfahren gegen jungen Springreiter ein

Bei dem Verfahren handelt es sich allerdings nicht um den Fall, von dem das Nachrichtenmagazin Der Spiegel vor knapp zwei Wochen berichtet hatte . Noch am Tag der Veröffentlichung beraumte die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) eine Pressekonferenz ein. Dort hieß es, dass eine 18-monatige Sperre gegen einen jungen Springreiter aufgrund mutmaßlicher sexueller Übergriffe verhängt worden sei. Der Fall müsse allerdings noch vor dem Großen Schiedgericht der FN verhandelt werden, da der Betroffene in Berufung gegangen ist. Parallel hatte man den Fall an die Staatsanwaltschaft Münster weitergegeben.