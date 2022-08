Stand der Dinge in Sachen Tierquälerei bei Turnier in Bayern

Ein bayerischer Dressurreiter wird beschuldigt, im Juni ein Pferd auf dem Abreiteplatz eines Turniers misshandelt zu haben. Die Angelegenheit liegt der Bayerischen Landeskommission vor. Bislang gab es noch keine Stellungnahme. Wir haben nachgefragt, was der derzeitige Stand der Dinge ist.

Worum geht es?

Bei einem Dressurturnier Ende Juni in Bayern soll ein – sehr bekannter – Reiter sein Pferd beim Abreiten für einen Prix St. Georges „vor Publikum brutal und vollkommen unnötig und vorsätzlich verdroschen“ haben. So wurde es uns von anonymer Seite auf unserer Homepage mitgeteilt. Der Reiter habe außerdem nach einer zweiten Gerte verlangt, mit der er das Pferd auf den Kopf geschlagen hat. Das Paar hat die anschließende Prüfung gewonnen. Vor Ort sei ein Richter als Zuschauer anwesend gewesen, der mit dem Reiter befreundet sein soll. Der habe Druck auf die eingeteilten Richter ausgeübt, damit die nicht einschritten.

Diese Vorwürfe wurden bei uns unter Angabe einer falschen E-Mail Adresse anonym veröffentlicht. Trotz mehrfacher Bitte, sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen, ist nichts passiert. So war das für uns erst einmal nur ein Fall vom Hörensagen.

Doch dann hatten wir Kontakt mit der zuständigen Bayerischen Landeskommission, wo man uns sagte, dass der Fall dort bereits vorliege und ein Schiedsverfahren eröffnet werden würde. Der LK-Beauftragte vor Ort sei von einer Zuschauerin über den Vorfall informiert worden. Das war am 4. August.

Wie ist die Situation heute?

Vergangene Woche (KW 33) haben wir uns bei der Landeskommission nach dem Stand der Dinge erkundigt. Dr. Michael Hubrich, der Vorsitzende, berichtete, am Vortag habe man die letzte Zeugenaussage erhalten und es solle „schnellstmöglich“ ein Verfahren eröffnet werden. Bis heute hatten wir nichts gehört und darum noch einmal angerufen.

Nun berichtete Dr. Hubrich, dass morgen, 25. August, die erste Vorverhandlung stattfindet. Dort werde der Termin festgelegt, an dem dann die Parteien (Zeugen, Offizielle, der Beschuldigte) vom Schiedsgericht geladen werden, um ihre Stellungnahmen in der Sache abzugeben.

Wir haben uns erkundigt, wieso das Verfahren sich so in die Länge zieht. Dr. Michael Hubrich sagte, er könne uns keine Details zum Stand der Dinge sagen. Wohl aber, dass sich der Verfahrensbeginn in die Länge gezogen hatte, weil es gedauert hat, bis alle Zeugenaussagen vorlagen.