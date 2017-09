Stylisch in den Herbst mit Ariat

Das Wetter in den Herbst- und Wintermonaten ist oft sehr wechselhaft und schwer einzuschätzen. Um trotzdem optimal gekleidet zu sein und besten Tragekomfort zu gewährleisten, ist es wichtig, den passenden Lagenlook zu finden. Da die Anforderungen von Reiter zu Reiter unterschiedlich sind, hat Ariat Technologie und aktuelle Trends miteinander vereint und bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für den perfekten Lagenlook.

Das Ariat Lowell ¼ Zip ist ein Langarmfunktionsshirt, das sich hervorragend als Basisschicht für kältere Wintertage eignet. Hergestellt ist das Shirt aus angenehmem Stretchjersey kombiniert mit der AriatTek™ Cold Series Technology, die vor äußerem Kälteeinfluss schützt. Die Moisture Movement Technology™ sorgt dafür, dass Feuchtigkeit nach außen abgegeben wird und dadurch ein angenehmes Hautgefühl entsteht. Ein anliegender Kragen mit Reißverschluss und Daumenlöcher vervollständigen den Look. Erhältlich in Damengrößen XS–XXL in den Farben Malbec, Molten Lava, White, New Navy, Black, Navy Colorblock, Hunt Print, Ganache Running Horse Print, Ebony, Barrier Blue Print.

Der Ariat Conquest ¼ Zip ist ein eleganter und schicker Pullover, der sich sehr gut als Mittelschicht eignet und speziell für aktive Träger entworfen wurde. Der Conquest ¼ Zip ist Teil der AriatTEK™ Cold Series und lässt sich hervorragend für sich allein oder über eine Basisschicht tragen. Der Pullover sorgt selbst bei niedrigen Temperaturen für mollige Wärme, ist aber auch mit der Moisture Movement Technology™ ausgestattet, durch die Feuchtigkeit nach außen abgegeben wird. Erhältlich in Damengrößen XS–XXL in den Farben Ganache, Olive Marine, Ebony und Rush of Blue.

Eine bewährte Ergänzung zum ¼ Zip-Pullover ist die Ariat Conquest Vest. Die Weste verfügt über dieselben Technologie-Merkmale wie der ¼ Zip und ist ebenfalls aus innen leicht angerautem Stretch-Tek-Fleece gefertigt, um optimalen Tragekomfort zu gewährleisten. Die Conquest Vest kann als perfekte Mittelschicht unkompliziert über ein Oberteil gezogen oder für zusätzlichen Schutz unter einer Außenschicht getragen werden. Erhältlich in Damengrößen XS–XXL in den Farben Ganache, Ebony und Rush of Blue.

Die wind- und wasserabweisende Ariat Volt Jacke ist die ultimative Außenschicht. Die Jacke ist aus einem federleichten, gesteppten Außenmaterial gefertigt und mit Primaloft® Fütterung versehen. Die exklusive Moisture Movement Technology™ von Ariat trägt dazu bei, dass bei körperlicher Betätigung Schweiß vom Körper weggeleitet wird. Zusammen mit der innovativen V3® Stretch Technology, die mit elastischen seitlichen Einsätzen für maximale Bewegungsfreiheit im Schulterbereich und im Oberkörper sorgt, ist die Volt Jacke in jeder Garderobe unabdinglich. Erhältlich in Damengrößen XS– XL in den Farben Coastal Grey und Rush of Blue.

