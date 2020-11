„Superstall“ Wettbewerbs-Prämierung im Livestream

Auch 2020 haben sich viele Betriebe beim Wettbewerb „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“ beworben. Für dIe sieben besten geht es am Donnerstag ums Ganze. Ab 19 Uhr werden gute Ideen präsentiert und Preise verliehen – online, im Livestream so dass jeder dabei sein kann.

Auch im Coronajahr haben wieder viele Betriebe am Wettbewerb „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“ teilgenommen. Ausgelobt wird dieser Wettbewerb von der Beratungsfirma Schade und Partner. St.GEORG begleitet ihn als Medienpartner schon seit langem. Eine Expertenjury sichtet die Bewerbungen. Viele Kriterien gilt es zu überprüfen. Pferdebetriebe, die teilnehmen, müssen nicht nur einen „schönen Stall“ vorweisen. Vielmehr geht es um das Tierwohl, um ausreichende Bewegung, um die Qualität der Auslaufflächen, die den Pferden rund ums Jahr zur Verfügung stellen.

Gesundheit top beim Wettbewerb

Besonders streng geachtet wird auf gesundheitliche Aspekte: Wie wird die Parasitenprophylaxe (Entwurmung) gehandhabt? Wer stellt sicher, dass jedem Pferd die richtige Hufpflege zuteilwird? Wie sind Impfungen organisiert? Zwei Tierärzte überprüfen u.a. solche Aspekte bei den Betrieben, die in die engere Auswahl gekommen sind.

Wettbewerb: Stall-, Gesundheits-, Weidemanagement

Wie wird gefüttert? Aber auch: Wie wird Rau- und Kraftfutter gelagert? Welche Strategien werden beim Ausmisten bzw. dem Umgang mit dem anfallenden Mist verfolgt? Was geschieht in punkto Weidepflege? Wie werden die Paddocks betreut? Auch das sind Aspekte, die sich im Fragenkatalog der Jury wiederfinden.

Letztlich werden selbstredend auch alle Aspekte rund um Reiterinnen und Reiter und das Reiten genau unter die Lupe genommen: Welche Reitmöglichkeiten gibt es? Hallen, Plätze, Führanlagen … Kann ich feuchte Decken zum Trocknen aufhängen? Wie sieht die Sattelkammer aus, wie Gemeinschaftsräume und Sanitäranlagen – beim Wettbewerb „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“ wird auf alles geachtet.

Welche Haltungsform?

Grundsätzlich gibt es zwei Kategorien, in denen Sieger ermittelt werden: Pensionsbetriebe sowie Zucht- und Aufzuchtställe. Hier können Bewegungsställe genauso prämiert werden wie Ställe mit Boxenhaltung. Entscheidend für die Jury von „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“ ist, wie den Bedürfnissen dem individuellen Bedürfnis des Pferdes Tag für Tag gerecht wird.

Ein Betrieb mit eingeschränkter Fläche in einem Ballungszentrum mag es nicht so einfach haben, wie ein Neubau auf der „grünen Wiese“. Gerade dies macht den Reiz des Wettbewerbs aus: Die Kreativität der Betriebe, den Pferden optimale Bedingungen bieten zu können, steht im Vordergrund. Und dabei gibt es immer wieder viele vergleichsweise einfache Ideen, die auch ohne große finanzielle Aufwendungen den Pferden das Leben schöner machen. Da ist sicherlich auch etwas dabei, was man im eigene Stall anbringen könnte.

Welche Betriebe und welche Ideen es diesmal ins Finale geschafft haben, kann man am Donnerstag, 19.11. live auf Facebook und YouTube erleben. Dann stellen sich die sieben Finalteilnehmer im Livestream vor. Anschließend heißt es dann „and the winner is …“ Die Sieger werden im Studio des St.GEORG ausgezeichnet.

Schon mal den Termin merken: Donnerstag, 19.11.2020, 19 Uhr!

