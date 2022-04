Susan Papes Don Nobless aus dem Sport verabschiedet

Die Hengstschau der Partnerstationen Beckmann und Pape in Wettringen dürfte für Susan Pape diesmal besonders emotional gewesen sein. Ihr langjähriger Erfolgspartner Don Nobless wurde offiziell aus dem Sport verabschiedet.

Don Nobless ist ein 15-jähriger Hannoveraner Hengst v. Dancier-Don Davidoff-Matcho AA-Florentiner aus der Zucht der Familie Hey. 2009 wurde er in Verden gekört. Ein Jahr später absolvierte er seinen 70-Tage-Test in Adelheidsdorf als drittbester Dressurhengst aller Prüflinge. Seine ersten Siege und Platzierungen in Reit- und Dressurpferdeprüfungen erreichte er unter Anna-Katharina Ruoff. Zwischenzeitlich saß Sandra Frieling im Sattel und ritt den schönen Rappen unter anderem auf Rang sieben beim Bundeschampionat der fünfjährigen Dressurpferde 2012.

Den ersten Turniererfolg mit Susan Pape verbuchte Don Nobless 2014, als er seine erste M**-Dressur auf Anhieb gewinnen konnte. Diverse Siege und Platzierungen in der kleinen Tour auf S-Niveau folgten, unter anderem in Nürnburger Burg-Pokal Qualifikationen. 2016 gab der Hengst sein Debüt auf S***-Niveau. International ging „Blacky“ erstmals 2017 auf Grand Prix-Niveau und verbuchte mehrere Siege und Platzierungen. Vor allem das Global Dressage Festival in Wellington war ein gutes Pflaster für die beiden. Aber sie waren beispielweise auch in Rotterdam und Hagen am Start und gewannen die Grand Prix Kür beim Hamburger Derby 2019.

Don Nobless kann bereits auf 15 gekörte Söhne verweisen, sieben davon im Hengstbuch I eigetragen. Dazu zählt beispielsweise der 2018er Bundeschampionats-Zweite Despacito, der wie sein Vater auf der Station Pape wirkt. Oder auch der beim Bundeschampionat 2015 Zweitplatzierte Don Monet und Doubtless aus dem Haupt- und Landgestüt Marbach.

Auf der Facebook-Seite des Stalls Pape schreibt Susan: „Mein lieber Blacky, du hast mir so viel gegeben. Ich bin so wahnsinnig dankbar für die schönen Erfolge die ich mit dir feiern durfte. Jetzt werden wir ohne Stress und just for fun die Zeit genießen. Reiten werde ich dich weiter, sonst bist du beleidigt, wenn ich dich nicht morgens als ersten rausnehme. Ansonsten hast du Narrenfreiheit und wirst noch mehr verwöhnt als ohnehin schon. Danke an Leslie und John Malone für das unendliche Vertrauen, die Unterstützung und Freundschaft!“

Leslie und John Malone sind die Köpfe hinter Harmony Sporthorses, also die Besitzer des Rappen.