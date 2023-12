Teil 2 des Jahresrückblicks auf das Pferdegeschehen 2023

Dieser Jahresrückblick auf das Pferdegeschehen 2023 beschäftigt sich mit den Monaten Juli bis Dezember. Eine Zeit, in der große Namen abgetreten sind. Tolle Europameisterinnen und -meister sorgten für positive Schlagzeilen. Aber es gab auch andere Überschriften.

JULI

Ein Trakehner Hengst stirbt, der nie ein vieldeckender Modehengst war: Easy Game. Ihm ist nur eine begrenzte Zahl Stuten zugeführt worden. Aber mit Olympiasiegerin Dalera, dem Drittplatzierten der Weltmeisterschaft 2022, Hermes (Dinja van Liere/NED) sowie dem Hengst Millennium hat er gleich drei besondere Pferde hinterlassen, die nicht nur den Jahresrückblick der Pferde 2023 gestalten werden.

Ein Springpferd, das in den 2010er Jahren der Konkurrenz das Fürchten lehrte, verabschiedet sich: Cortes C war schwarz, groß und ein Pferd, das es unter Beezie Madden (USA) bis ins WM-Finale 2014 und zu einer Olympiamedaille 2012 schaffte.

Immer wieder Bohemian

„For sale“ – mal wieder Bohemian: Erneut steht der Westfale zum Verkauf. Die Galleria Sportpferde GmbH lässt den Wallach zunächst von Patrik Kittel reiten, später soll er versteigert werden. Am Ende, im Dezember, hat das Hickhack ein Happy End. Der Bordeaux-Sohn ist nun in Florida beheimatet. Tragisch endet die Karriere von Nadine Marzahls Stute Valentine, die sich im Geländekurs beim CCI4*-S Jardy tödlich verletzt.

Turbulente Tage in der Soers

In Aachen ist dieses Jahr besonders viel los. Geplant und zum Auftakt des CHIO wird erst Simone Blums Weltmeisterin von 2016, Alice und dann Ingrid Klimkes Hale Bob, der sich 2022 verletzt hatte und sportinvalide ist, offiziell verabschiedet. Schockmoment für Ingrid Klimke dann etwas später: Ihr WM-Hengst Franziskus geht plötzlich lahm. Die Diagnose: Ein Haarriss. Der bedeutet das Aus für den Traum eines jeden westfälischen Hengsthalters: Kein EM-Start des eigenen Hengstes zuhause, in Westfalen. (Spoiler: Im Dezember vermeldet Ingrid Klimke, dass der „Tanz mit Franz“ wieder ins Rollen kommt. Der Fidertanz-Sohn ist Ende des Jahres wieder im Training).

Im Springlager sorgt Maurice Tebbel für Schlagzeilen. Nicht im Parcours, sondern weil er und Ehefrau Friederike das erste Mal Eltern werden. Sie bekommen eine Tochter.

Leitwolf Ludger Beerbaum verabschiedet sich

Sönke Rothenbergers Fendi kann seiner (Mit-)Favoritenrolle im Aachener Viereck im Grand Prix (noch) nicht gerecht werden, im Grand Prix Special ist der Neunjährige wieder auf Spur. Dalera und Jessica von Bredow-Werndl gewinnen alle Prüfungen, aber etwas wackliger als erwartet. Nichts gewackelt hat es im Stechen des Großen Preis als Marcus Ehning den Hengst Stargold über Stechen reitet – Sieg! Spontan entscheidet sich Ludger Beerbaum nach dem Großen Preis von Aachen, die (sportlichen) Reitstiefel an die Nagel zu hängen

AUGUST

Massengräber im dänischen Gestüt Viegaard schockieren nicht nur Dänemark: 50 tote Pferde sind dort teilweise einfach verscharrt worden. Abschied von ihrem „Bonni“ muss Heike Kemmer nehmen. Der Hannoveraner Bonaparte hatte unter anderem Mannschaftsgold bei den Olympischen Spielen in Hongkong 2008 gewonnen.

Nicht nur in Dänemark verhungern Pferde. In Deutschland wird der Inhaber des Grönwohldhofs, der ehemalige Großbäcker Manfred von Allwörden beim Amtsgericht wegen tierschutzrelevanten Vorgängen angeklagt.

Die Buschreiter liefern

Sportlich läuten die Vielseitigkeits-Europameisterschaften im französischen Haras du Pin fünf Wochen mit drei EMs ein. Sie enden mit Doppelgold für Großbritannien und Bronze für Sandra Auffarth. Michael Jung stürzt, Malin Hotopp Hansen ist erstmals bei der Euro dabei (hier der Podcast mit ihr) und Christoph Wahler wird Vierter. Jérôme Robiné schafft es unter die Top Ten.

Im September 2022 wurde in Warendorf eine positive Dopingprobe bekannt, die brisant war: Bei Bundeschampion San to Alati wird eine verbotene Substanz nachgewiesen. Mareike Mimberg-Hess versucht 2023 alles, wird aber dann doch gesperrt.

Der Mann, der viel für das Oldenburger Pferd getan hat und als Auktionator zig Millionen „unterm Hammer“ hatte, lebt nicht mehr: Uwe Heckmann stirbt nach längerer Krankheit. (Hier gibt es ein Video. das der Oldenburger Pferdezuchtverband zum Jahresende online gestellt hat).

Hiobsbotschaft aus Bad Homburg: Sönke Rothenbergers Fendi ist nicht fit, ein EM-Start in Riesenbeck ist unmöglich. Matthias Alexander Rath und der Totilas-Sohn Thiago müssen das Supertalent ersetzen.

SEPTEMBER

In Mailand setzen Regenfluten die Traditionsrennbahn, Austragungsort der Europameisterschaft der Springreiter, unter Wasser. Erst am ersten Wettkampftag ist das Wasser auch in den Stallungen kein Thema mehr. Der Boden aber ist gut und es wird eine sportlich hochkarätige EM, bei der den deutschen Springpferden das letzte Quäntchen Glück fehlt. Dass es am Ende doch noch Platz vier wird, ist auch dem Umstand geschuldet, dass andere Teams mit noch weniger Fortune im Parcours unterwegs sind. Und dass Marcus Ehning seinen Stargold im Nationenpreis zurückziehen muss. Die Goldmedaille geht an Schweden, Silber an Irland und Bronze überraschend an Österreich.

Die Tage des Zineday

Dass Zineday ein Ausnahmepferd ist, ist keine ganz neue Erkenntnis. Nach seinen Runde im Mailänder Hippodromo, die am Ende mit der Silbermedaille in der Einzelwertung belohnt werden, sollte Philipp Weishaupt Ende Juli/Anfang August 2024 seine Französischkenntnisse hervorkramen. Olympia sollte das Saisonziel für den Mann aus Riesenbeck sein, der sich sonst bevorzugt auf der Global Champions Tour bewegt.

Mit wunderbaren Runden beweist die französische StuteDynamix de Belhème jene Qualität, die ihr Reiter Steve Guerdat (SUI) ihr schon im Frühjahr bei einem Interview beim Spring-Derby attestiert hatte.

Helgstrand Doku darf gesendet werden

Noch weiß niemand, was in der Dokumentation des dänischen Fernsehsenders TV2 über die Art und Weise mit Pferden umzugehen bein Helgstrand Dressage zu sehen ist. Aber ab September steht fest: Es wird zu sehen sein. Ein Gericht in Dänemark entscheidet, dass die Sendung „Der Pferdemilliardär“ über Andreas Helgstrand ausgestrahlt werden darf.

Nach außen davon unbeeindruckt geht der dänische Pferdehändler bei den Europameisterschaften in Riesenbeck an den Start. Dänemark gewinnt die Bronzemedaille, Helgstrand ist quasi einer der Hausherren, denn Riesenbeck International ist Teil der Global Equestrian Group, zu der neben Helgstrand Ludger Beerbaum und der umstrittene US-Immobilieninvestor Marc Bellissimo zählt.

In Riesenbeck wird schön geritten wie selten zuvor bei kontinentalen Championaten. In den Einzelentscheidungen kommt es zum Aufeinandertreffen von Jessica von Bredow-Werndls Dalera und dem Weltmeisterpaar Glamourdale/Charlotte, „Lottie“, Fry (GBR). Das Duell geht klar zu Gunsten von Dalera aus. Doch schnell wird deutlich: Anders als bei der WM in Herning 2022 wird dieses Championat nicht allein durch starken Galopp gewonnen. Und noch eins wird deutlich: Gesundheit vorausgesetzt, muss, wer Olympiasiegerin werden möchte, zwei andere Kombinationen hinter sich lassen: Charlotte Dujardin/Imhotep (GBR) und Nanna Skodborg Merrald/Zepter. Die britische Teamgoldmedaille dürfte auch kein „One Hit (bzw. Year) Wonder“ gewesen sein.

OKTOBER

Dressur ist die gemeinsame Leistung von Reiterin und Pferd basierend auf systematischer Ausbildung. Hahaha, finde den Fehler! Dressur ist, das zeigt der Blick in die Arenen, vor allem das Prinzip, dass reiche Menschen sich selbst oder anderen ein Pferd kaufen – für viel Geld – und dann international im Viereck unterwegs sind. Ein Prinzip, das seit Jahrzehnten unverändert ist und bei dem immer wieder Lehrgeld bezahlt wird, viel Lehrgeld. Das zeigt der Prozess, in dem es um 1,7 Millionen Euro Schadenersatz , die Grand Prix-Stute Batuta und die Japanerin Akane Kuroki geht (und der zu Gunsten von Kuroki entschieden wird).

Bis zuletzt wusste der Holsteiner Hengst Calido I zu begeistern. Charisma und Vererbungskraft in einem. Mit 32 Jahren tritt der herrlichen Schimmel von der Bühne ab.

Weitere prominente Pferde verabschieden sich in diesem Oktober. Beispielsweise Edward Gals „Frizzi“, alias Undercover. Und auch Nip Tuck, der riesige Wallach, der es ohne eine zu erkennende Trabverstärkung zu einer Olympiamedaille unter dem Briten Carl Hester schaffte, lebt nicht mehr.

In Dänemark ist John Byrialsens Gestüt Viegaard insolvent, das Hin & Her rund um Bohemian geht weiter.

Alexander Yde Helgstrand – der Sohn von Andreas Helgstrand – sieht Belantis, der einst im Stall von Isabell Werth stand, nach Schweden ziehen.

Der internationale Sportgerichtshof (CAS) bestätigt die Sperre gegen Andrew Kocher, den US-Springreiter, der mit Elektrosporen geritten war.

Traurige Nachrichten erschüttern die Trakehner-Welt. Und nicht nur die. Silke Druckenmüller, die Züchterin von Dalera, verliert den Kampf gegen den Krebs. Ihre Pferde, darunter auch Dark Magic, „Lotte“, die Mutter von Dalera, kommen im November zum Großteil in die Obhut von Familie Werndl nach Aubenhausen.

NOVEMBER

Lange hat die Welt drauf gewartet, jetzt kommt es zur Veröffentlichung der Filmaufnahmen, die im Frühjahr bei Helgstrand Dressage entstanden sind. Rüdes Reiten, blutende Sporenlöcher, Peitschenstriemen – die Bilder haben Konsequenzen für den Chef des Unternehmens. Andreas Helgstrand ist vorerst aus dem dänischen Kader gestrichen.

Erst jetzt wird bekannt, dass der Olympiasieger Marius im Sommer seinen letzten Atemzug getan hat. Im Sattel des Holsteiners wurde Hinrich Romeike 2008 als „Flying Dentist“ Olympiasieger der Vielseitigkeit.

Gegen Ende des Monats münden viele Diskussionen rund um die neue Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) in eine Unterschriftenaktion, die die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) initiiert hat. Dorothee Schneider vermeldet, dass ihr EM-Pferd von 2021, der Hannoveraner Faustus, im Ruhestand ist. Und bei Familie Ehning schläft die grandiose Sportlerin Nolte’s Küchengirl, „Küche“, ein. Ein Unfalltod reist den Para-Weltmeister Horsebo Smarties aus dem Leben.

Für Schlagzeilen jenseits der Pferde-Medien sorgt die Notlandung eines Flugzeugs, weil sich bei einem Transatlantikflug ein Pferd aus seiner Transportbox hatte befreien können. Das Flugzeug landet sicher, das Pferd überlebt den Vorfall leider nicht.

Für Reaktionen von Naserümpfen bis Augenrollen sorgt eine Studie, in der Skelette bekannter Hengste auf etwaige Veränderungen im Halswirbelbereich und am ersten Brustwirbel bzw. der ersten Rippe betrachtet wurden. Auch Dark Ronald xx, der wohl in Bezug auf die Warmblutzucht bedeutendste Vollblüter, der in Deutschland gewirkt hat, weist Normabweichungen an den Halswirbeln C6/C7 auf.

DEZEMBER

Dalera gewinnt die Top 10 in Stockholm (zu der alles andere als die Top 10 am Start sind). Einer, der dort gut hingepasst hätte, ist Dorothee Schneiders Showtime. Der Mannschaftsolympiasieger von Rio 2018 und Tokio 2021 wird in Frankfurt aus dem Sport verabschiedet. Der Louisdor-Preis und das Nürnberger Burg-Pokal Finale beenden das deutsche Sportjahr. Spannender aber noch sind die Grand Prix-Prüfungen, in denen Katharina Hemmer und Denoix die zwei klassischen Prüfungen gewinnen und dabei u.a. die WM-Vierten von 2022, Benjamin Werndl und Famoso, schlagen können. Im Olympiakader werden die beiden zum Ende des Jahres aber noch nicht geführt. Dort finden sich viele Pferde, die ihren Zenit zumindest erreicht, wenn nicht überschritten haben.

Andreas Helgstrand gelobt Besserung und will nun auf videoüberwachte Reithallen setzen.

Wie der Deutschlandfunk recherchiert hat, sind im zurückliegenden Jahr neun Pferde bei Vielseitigkeitsturnieren ums Leben gekommen. Der Anteil tödlicher Unfälle in dem Sport bleibt somit auf ähnlich niedrigem Niveau und beträgt 0,0422 Prozent.

Hier geht's zu den Monaten Januar bis Juni 2023