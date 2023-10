Tickets für Nordpferd 2024 und die Abendshow „Moments“ jetzt verfügbar

Vom 12. bis 14. April 2024 finden in den Holstenhallen Neumünster die Pferdemesse Nordpferd, und die Premiere des Pferdetheaters „Moments – verloren in der Zeit“ statt.

Für die Nordpferd- Messe werden in den Hallen und Außenbereichen Aussteller aufgestellt und es gibt ein abwechslungsreiches Tagesprogramm aus zwei Seminarreihen. Außerdem gibt es einen Vorführungsring für viele Demonstrationen. Es gibt sowohl ein Tagesprogramm als auch zwei Seminarreihen.

In der Abendshow „Moments – verloren in der Zeit“ geht es um einen Landstreicher im Jahr 1050. Dieser möchte von einer Seherin lernen wie magische Arzneien hergestellt, und Menschen geheilt werden. Sie lehnt ihn jedoch ab, woraufhin er ein Pulver stielt. Als er es ausprobiert, geht es jedoch schief. Er reist, gemeinsam mit einem Paar, welches in einer Beziehungskrise steckt, durch die Zeit. Als das Pulver langsam leer wird, gibt es ein Problem: Wie sollen sie nach Hause kommen? Dieses pferdige Theaterstück erleben Sie in „Moments- verloren in der Zeit“. Daneben finden sie auf der Nordpferd-Messe viele interessante Informationen rund ums Pferd.

Wer aktiv als Referent in den Seminarreihen, als Programmteilnehmer im Tages- oder Abendprogramm, sowie im Active Team helfen möchte, kann sich jetzt bewerben. Weitere Informationen und die Tickets für die Messe und die Vorstellung sind jetzt hier erhältlich.

Amelie Barth