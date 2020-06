Tierschutzfall bei Pferdezüchtern in Bramsche

Es ist kein unbekannter Stall, den das Veterinäramt Osnabrück seit zehn Jahren im Visier hat und wo sich nun endlich etwas zu tun scheint.

Christian Hüster ist eigentlich eher im Westernbereich zu Hause und beschäftigt sich mit Natural Horsemanship. Vor wenigen Tagen klingelte bei ihm das Telefon. Am anderen Ende der Leitung eine Dame, die berichtete, „da sei ein Pferd, an das man nicht herankomme“, so Hüster. Die Dame fragte, ob er helfen könne. Christian Hüster machte sich auf den Weg.

Was er vorfand, war ein heruntergekommener Stall mit mehreren Boxen, die so lange nicht ausgemistet worden waren, dass man die Türen mit Stricken hatte zubinden müssen, weil der Mist sie sonst aufgedrückt hätte. Zum Teil waren die Selbsttränken kaputt, dementsprechend standen die Boxen zentimeterhoch unter Wasser.

In einer dunklen Ecke war noch eine weitere Box, sehr viel kleiner als die anderen, nur 2,5 mal 2,5 Meter messend und ganz ohne Tageslicht, lediglich mit einer kleinen Funzel an der Decke unzureichend beleuchtet. Hier war das Pferd untergebracht, wegen dem Christian Hüster gerufen wurde.

Meterhoch habe es im Mist gestanden, berichtet dieser. „Da wurde seit mindestens einem Jahr nicht mehr ausgemistet.“ Das Pferd ist ein junger Hengst, drei Jahre alt. Er hatte offensichtlich Angst, wollte sich nicht anfassen lassen. Hüster beschäftigte sich eine Weile mit ihm und konnte ihn schließlich aus einem Eimer tränken.

„Er hatte kein Wasser in der Box, dementsprechend groß war sein Durst.“ So fasste der Junghengst sich ein Herz, sich dem Menschen zu nähern. Christian Hüster vermutet, dass das Pferd seit Monaten seine Box nicht mehr verlassen hat. „Ich habe gesagt, wir tun jetzt was! Ich werde dieses Pferd aus dieser Box herausholen!“

4

Happy End für Mr. Fight

Einfacher gesagt als getan. Eine andere Box stand zunächst nicht zur Verfügung, weil sie unter Wasser standen oder so voller Mist waren, dass sie nicht zu benutzen waren. Doch schließlich fand sich eine Lösung. Die nächste Hürde war es, den Hengst aus seiner Box herauszubekommen. „Er hatte Angst“, sagt Christian Hüster. „Seine Box war ja sein zuhause und vermittelte ihm Sicherheit.“ Und da der Mist ja inzwischen zu hoch war, als dass der Hengst einfach auf die Stallgasse hätte heraustreten können, baute Hüster ihm eine Rampe.

Danach habe es 15 Minuten gedauert, bis das Pferd sich traute, sein Gefängnis zu verlassen. Das mag auch der Tatsache geschuldet sein, dass er monatelang nicht beim Hufschmied gewesen ist, seine Hufe sich inzwischen zu Schnabelschuhen verformt hatten und er dementsprechend unsicher auf den Beinen war. Aber schließlich war es geschafft. Der Braune hatte seine Behelfsbox bezogen, bekam Futter und Wasser.

Christian Hüster berichtet: „Die Züchterin hat zu mir gesagt, wenn ich ihn da rausbekomme, kann ich ihn behalten.“ Sie hat Wort gehalten.

Die nächste Herausforderung: der Transport. „Wir haben ihn sediert und dann mehr oder weniger auf den Anhänger geschoben und getragen“, berichtet Hüster. Zuhause brauchten sie dann noch einmal eine halbe Stunde, um den Hengst wieder vom Anhänger herunter zu bekommen. Nach 45 Minuten stand er endlich in seiner neuen, sauberen Box. Und weil er ja gerade sediert war, kam auch direkt der Hufschmied, um sich der völlig verwahrlosten Hufe anzunehmen.

Dem jungen Hengst geht es heute gut. Er hat inzwischen auch einen Namen: Mr. Fight. „Ich denke, wäre er ein Wallach gewesen, hätte er sich aufgegeben gehabt“, sagt Christian Hüster. So gibt es nun ein Happy End für ihn. Und das hoffentlich auch für die anderen Pferde, die immer noch in dem Stall stehen.

Hier bezieht Mr. Fight sein neues Zuhause:

Gepostet von Christian Hüster am Sonntag, 7. Juni 2020

Das Veterinäramt plant Maßnahmen

Es stehen noch weitere Pferde in dem Stall, unter anderem eine hoch tragende Stute, erzählt Christian Hüster und findet anschauliche Worte: „Die stehen meterhoch in der Scheiße!“

Dem zuständigen Veterinäramt Osnabrück sind die Zustände bekannt. Und das schon lange, wie Pressesprecher Burkhard Riepenhoff auf Nachfrage zugab: „Seit mehr als zehn Jahren wurde neben der Hofstelle schwerpunktmäßig die Weidehaltung kontrolliert, da es bei Extremwetterlagen immer wieder zu tierschutzrechtlichen Verstößen gekommen war.“

Zuletzt sei man 21. November 2019 vor Ort gewesen. Damals sei den Besitzern unter anderem auch mündlich auferlegt worden, sich um die Hufe des Hengstes zu kümmern. Es sei danach jedoch keine Überprüfung mehr erfolgt. „Dass im weiteren Verlauf keine Nachkontrolle auf dem Betrieb erfolgte, ist leider auch dem ,Stand-Still‘ der Corona-Krise geschuldet“, so Burkhard Riepenhoff. Geplante Kontrollen seien dadurch verschoben worden.

Man fragt sich allerdings, warum nicht härter durchgegriffen wurde, wenn, wie das Veterinäramt Osnabrück selbst sagt, seit zehn Jahren „immer wieder Anzeigen“ eingegangen seien.

Dazu Burkhard Riepenhoff: „Es wurden immer wieder Verstöße vor Ort festgestellt und aufgrund der wiederkehrenden Mängel wurden Anordnungen getroffen und Verfahren eingeleitet. Bisher war keiner der Verstöße so schwerwiegend, wie es sich nun bei dem Hengst dargestellt hat. Hieraus werden im Veterinärdienst die erforderlichen Konsequenzen gezogen und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.“

Wie genau die aussehen, wird derzeit im Veterinäramt festgelegt. Nächste Woche soll es weitere Informationen geben. Gestern waren erneut Amtstierärzte vor Ort, die festgestellt haben, dass zwei Pferde kein Wasser zur freien Verfügung hatten und dass die Boxen unzureichend eingestreut waren. Das hätte man „unmittelbar abgestellt“.

Eine weitere Stute habe „mangelhafte Hufpflege gezeigt“. Für die besagte tragende Stute stehe keine geeignete Abfohlbox zur Verfügung. Entsprechend seien der Tierhalterin Auflagen gemacht worden, die Hufe der einen Stute machen zu lassen und für die andere eine geeignete Box herzurichten. Es werden ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren und ein Zwangsgeld eingeleitet.

Bei dem Betrieb soll es sich um den Stall des inzwischen verstorbenen Züchters Reinhold Harder handeln. Hier kamen unter anderem Sandro Hit und Diamond Hit zur Welt. Unsere Anfrage beim Veterinäramt bezog sich explizit auf diesen Stall und dem wurde nicht widersprochen.