Tinne Vilhelmson-Silfvéns Olympiapferd Solos Carex ist gestorben

Mit 29 Jahren ist ein großes Dressurpferd der 2000er-Jahre abgetreten: der Dänische Warmbluthengst Solos Carex, mit dem Tinne Vilhelmson-Silfvén ihre Heimat Schweden bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften vertrat.

Bereits seit 2010 genoss Solos Carex seine Rente, zunächst in seinem langjährigen Zuhause, dem Gestüt Lövsta, seit 2013 dann bei Lövsta-Mitarbeitern zusammen mit Shetty-Kumpel Leo. Solos Carex war ein Sohn des Castro, der wiederum von Calypso I abstammt und damit Cor de la Bryère-Enkel ist. Castro hat mehrere Grand Prix-erfolgreiche Dressurpferde geliefert. Auch über seinen Muttervater, den Leander-Sohn Lagano, führte Solos Carex einen Gutteil Holsteiner Blut.

Als junges Pferd wurde er von Morten Thomsen ausgebildet, der ihn sehr erfolgreich in Nachwuchsprüfungen vorstellte. Später wurde er dann an Tinne Vilhelmson-Silfvén verkauft. Neunjährig ging Solos Carex sein erstes Championat, die Weltreiterspiele in Jerez 2002. Die beiden wurden 24. in der Einzel- und Siebte in der Mannschaftswertung. Bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 hatte Vilhelmson-Silfvén noch dem erfahreneren Just Mickey den Vorzug gegeben, aber ab 2006 war Solos Carex ihre Nummer eins. Die beiden gingen bei den Weltreiterspielen in Aachen an den Start (Rang 20 im Einzel, Fünfte mit dem Team), den Europameisterschaften 2007, wo sie Mannschaftsbronze gewannen, und schließlich auch bei Olympischen Spielen. 2008 in Hongkong wurden sie Zwölfte in der Einzelwertung und Vierte mit der Mannschaft.

Solos Carex hatte seine Karriere als Hengst begonnen, war später aber kastriert worden, um sich ganz auf den Sport zu konzentrieren. Er hat aber auch gedeckt und bei dem geringen Einsatz mehrere Grand Prix-Pferde gezeugt, allen voran Scandic von Patrik Kittel, aber zum Beispiel auch einen Cadillac, der mit Catherine Haddad sehr erfolgreich für die USA ging.

Nun meldete das Gestüt Lövsta auf seiner Facebook-Seite, dass Solos Carex gestorben ist.