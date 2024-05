Tod von Pferdepflegerinnen-Ikone, „Turnier-Mutti“, Jenny Ducoffre bewegt Szene

Jenny Ducoffre war eine der bekanntesten Pferdepflegerinnen im Springsport. Ihr früher Tod bewegt die gesamte Szene, die um ihre „Turnier-Mutti“ trauert.

Vergangene Woche wurde der Tod der Pferdepflegerin Jenny Ducoffre bekannt. Die 44-Jährige hatte lange Jahre als Turnierpflegerin des belgischen Springreiters Jos Verlooy gearbeitet. Zu den Umständen, die zum Tod der gebürtigen Deutschen geführt haben, gibt es keine konkreten Hinweise. Allerdings werden in mehreren Nachrufen Links gepostet mit Hilfsangeboten für Menschen mit psychischen Problemen.

Jenny Ducoffre war in der (Spring-)Reiterszeneals exzellente Pferdepflegerin bekannt. Für die Ausübung ihres Jobs ist sie mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden. Vor allem aber galt sie als enorm emotionaler und hilfsbereiter Mensch.

Jenny Ducoffre die „Show Mom“, “Turnier-Mutti”

Gerade in einer Szene, in die viele junge Menschen, die meisten junge Frauen, aus der Begeisterung für Pferde hineingeraten, war Jenny Ducoffre zur Stelle, wenn Hilfe gefragt war. Mit ihrer Erfahrung und Empathie hat sie manch einer jungen Kollegin geholfen, den schweren Job, den Pferdepflegerinnen leisten, zu schultern. Wegen ihres großes Engagement hatte sie einen besonderen Spitznamen: „Show Mum“, also „Turnier-Mutti“, nannten ihre Kolleginnen und Kollegen sie.

Das Pferd, zu dem sie die innigste Beziehung hatte, war der Wallach Igor. Unter Jos Verlooy gewann der Fuchs 2019 in Rotterdam Mannschaftsgold und Einzelbronze bei den Europameisterschaften. Im vergangenen Jahr hatten sich die Wege der Familie Verlooy und von Jenny Ducoffre getrennt.

Internationale Anteilnahme

Die internationale Springreiter-Community vermisst ihre Show Mum sehr. Das lässt sich an vielen Aktionen ablesen, die seit dem Bekanntwerden des Todes von Jenny Ducoffre weltweit stattgefunden haben. In der Schweiz, in St. Gallen, wo an diesem Wochenende die dritte Etappe der League of Nations stattfindet, wurde vor dem Vet-Check eine Schweigeminute abgehalten. Dasselbe geschah auch in Le Touquet (FRA) am Donnerstagmorgen in der Hauptarena vor dem ersten Start. Bei der Global Champions Tour Etappe in St. Tropez erschienen fast alle Grooms beim Vetcheck mit Trauerflor an der Kleidung.

Kondolenzbuch online

Die internationale Plattform HorseGrooms hat auf Wunsch der Community, die Trauer um Jenny Ducoffre artikulieren zu können, ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet. Mit finanzieller Unterstützung der Fira Enviro Equine & Pet soll aus den Erinnerungen und Posts ein Buch gedruckt werden, das der Familie in einigen Wochen zugeschickt wird.

Auch HorseGrooms verweist auf mehrere Online-Hilfsangebote rund um das Thema psychische Gesundheit.