Tragischer Todesfall überschattet Sunshine Tour

Beim Brand eines LKW auf dem Gelände der Sunshine Tour im spanischen Montenmedio bei Vejer de la frontera ist heute ein Mensch ums Leben gekommen. Morgen will die Tour dem Toten mit einer Schweigeminute gedenken.

Heute morgen um 6.30 Uhr ist auf dem Areal der Sunshine Tour im spanischen Montenmedio ein LKW in Flammen aufgegangen. Der Transporter gehörte der finnischen Springreiterin Nina Fagerstrom. Fagerstrom ritt früher für die Stephex Stables in Belgien. Zum Zeitpunkt des Brandes am frühen Morgen hielt sich der Pfleger der Finnin, Vicente Quinta Sánchez, im Wohnbereich des LKW auf. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Das Feuer nahm seinen Ausgang von der Wohnkabine des LKW. Weitere Schäden an Menschen oder Pferden sind nicht bekannt.



Augenzeugen berichten, dass die gesamte Sunshine Tour wie gelähmt sei nach dem Tod des unter Kollegen und Reitern beliebten Pflegers. Die Organisatoren haben umgehend reagiert. Die Flaggen wurden auf Halbmast gehisst und werden auch während des restlichen Verlaufs der Sunshine Tour dort bleiben. Für den morgigen Mittag ist um 12 Uhr eine Schweigeminute für Vicente Quinta Sánchez anberaumt. Morgen beginnt die sechste Woche der diesjährigen Sunshine Tour, Circuito Hipico del Sol, in Montenmedio bei Vejer de la frontera. Das Organisationsteam und die Familie Blázquez, die hinter dem Turnierevent im Frühjahr steht, hat Angehörigen und Freunden von Vicente Quinta Sánchez ihr Beileid ausgesprochen.