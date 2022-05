Tragischer Unfall beim Mannheimer Maimarkt-Turnier

Heute hat sich im Parcours beim Mannheimer Maimarkt-Turnier ein tragisches Unglück ereignet infolge dessen der Wallach PB Maserati von Pia Reich eingeschläfert werden musste.

Wer heute Nachmittag die Qualifikation für den Großen Preis in Mannheim verfolgt hat, wird es gesehen haben: PB Maserati und Pia Reich waren gestürzt. Der Wallach konnte danach erst einmal nicht aufstehen. Das war allerdings laut Cheftierarzt Prof. Dr. Kuno von Plocki der Schock, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Der Wallach habe eine Injektion bekommen und konnte danach selbstständig in den Ambulanztransporter einsteigen. Bei der näheren Untersuchung stellte sich dann heraus, dass PB Maserati sich bei dem Sturz einen Trümmerbruch am Ellbogen zugezogen hatte.

Die Verletzung sei inoperabel gewesen. Darum habe man sich in Absprache mit dem Besitzer und der Reiterin beschlossen, ihn einzuschläfern, um ihm Schmerzen und Leiden zu ersparen.

Pia Reich sagte: „Ich bin zutiefst geschockt. Als Reiterin ist es für mich das Schlimmste, mein Pferd PB Maserati auf diese Weise zu verlieren. Er war seit vielen Jahren mein Partner und Freund. Wir werden ihn alle unendlich vermissen, aber ich bin dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam hatten. Uns bleibt die Erinnerung an diese tolle Persönlichkeit.“

Auch der Veranstalter äußerte seine tiefe Betroffenheit. Das Wohl der Pferde stünde an erster Stelle. Die Sicherheit sei ihr oberstes Gebot. Danach würden Parcours und Hindernisse gestaltet mit dem Ziel, Unfälle und jgliche Verletzungen zu verhindern. „Trotzdem kann es nie eine einhundertprozentige Sicherheit geben.“

Joachim Geilfus als Vorsitzender der Ground Jury sagte: „Es war ein dramatisches, bedauernswertes Unglück.“