Trakehnerzüchter in den USA schwer von Hurrikan „Michael“ betroffen

Die Naturkatastrophen wollen nicht abreißen, aktuell kämpft Florida mit den Folgen von Hurrikan „Michael“. Auch die Aqua Farms, Heimat von Ausnahmehengst Buddenbrook und größte Trakehnerzucht in den USA, hat es schwer getroffen. Nun ist eine Spendenaktion ins Leben gerufen worden.

Vor einer Woche traf Hurrikan „Michael“ auf die Südostküste der USA. Der schwere Sturm forderte seitdem mehr als 20 Todesopfer, legte ganze Ortschaften in Trümmern und sorgte für massive Stromausfälle, von denen am Wochenende mehr als 400.000 Menschen betroffen waren. Auch ganze Supermärkte sind im Anschluss geplündert worden. Besonders schwer getroffen hat es die Anlage von Joe Pimentel, die Aqua Farms in Florida. Der renommierte Trakehnerzüchter ist unter anderem Eigentümer der Hengste Buddenbrock und Hirtentanz.

Die Farm, auf der mehrere Deckhengste und insgesamt etwa 75 Pferde stehen, ist zu großen Teilen zerstört worden. Viele der Tiere erlitten Platzwunden durch herumfliegende Gegenstände. Die Staatsprämienstute Zaubermaus überlebte das Unglück nicht – sie hinterließ ein nur wenige Wochen altes Fohlen. Auch ein Zweijähriger musste laut aktuellen Berichten eingeschläfert werden, weil er zu schwere Verletzungen davongetragen hatte.

Spendenaktion

Um Joe Pimentel beim Wiederaufbau seiner Farm zu unterstützen, ist inzwischen eine Spendenkampagne für den Züchter initiiert worden. Auf der Seite ist auch aufgelistet, welche Schäden auf der Anlage entstanden sind. So wurde nicht nur ein Teil des Wohnhauses zerstört, weitere Gebäude beschädigt und ein Stalldach komplett abgedeckt, auch der Reitplatz, wichtige Arbeitsmittel und Fahrzeuge fielen dem Sturm zum Opfer. Neben der finanziellen Unterstützung sei man daher auch über tatkräftige Hilfe beim Wiederaufbau dankbar.

Buddenbrock und Hirtentanz

2012 wechselte der Trakehner Elitehengst Buddenbrock v. Sixtus-Diamant vom Gestüt Hörem in die USA. Der inzwischen 24-Jährige hat 13 gekörte Söhne – darunter auch Connery, der leider in diesem Jahr bereits verstorben ist. Connery ist übrigens seinerseits Erzeuger von Imperio, der mit Hubertus Schmidt 2016 Reservist für die Olympischen Spiele war. Insgesamt sind bei der FN 326 Nachkommen von Buddenbrock registriert, davon 17, die in der Klasse S im Viereck unterwegs waren. 2010 war Buddenbrock zudem Trakehner Hengst des Jahres.

Auch Hirtentanz v. Axis-Kostolany ist seit 2015 im Besitz von Jo Pimentel, steht allerdings weiterhin in Deutschland auf der Hengsstation Vornholt. Unter seinem Reiter Philipp Hartmann sammelte der Rappe bereits Siege und Platzierungen in Springprüfungen bis zur Klasse S**. Aber auch züchterisch machte der 2003 bei Veronika von Schöning geborene Hengst bereits mit mehrere gekörten Söhnen auf sich aufmerksam.