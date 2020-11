Treffen von IOC-Chef und Japans Premier in Tokio: Olympia 2020 soll wie geplant stattfinden

Zuversicht und Entschlossenheit begleiteten heute den Auftritt des Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Thomas Bach und Japans Premier Yoshihide Suga. Sie hatten sich in Tokio gemeinsam mit der Gouverneurin der Stadt in der japanischen Hauptstadt getroffen.

Es ist der erste Besuch des IOC-Präsidenten Thomas Bach in Tokio seit der Entscheidung im März, Olympia auf das nächste Jahr zu verschieben. Nun war es wieder Zeit für eine Reise in die Hauptstadt Japans, da die Veranstalter in den kommenden Tagen ihre Pläne für Olympia und die Paralympischen Spiele 2021 überprüfen wollen.

Den Reportern sagte Suga nach dem Treffen, dass er entschlossen sei, die Spiele im nächsten Jahr wie geplant durchführen zu können. Tokios Gouverneurin Yuriko Koike und IOC-Chef Thomas Bach sehen sogar Zuschauern aus dem Ausland optimistisch entgegen. Um die Sicherheit der Zuschauer beim größten Sportereignis der Welt, derzeit geplant vom 23. Juli bis zum 8. August, zu garantieren, unternehme Japan laut Koike derzeit die äußersten Anstrengungen.

Premier Suga versteht die Durchführung der Olympischen Spiele im kommenden Jahr geradezu als „Beweis, dass die Menschheit das Virus besiegt hat“. Und auch für Thomas Bach fand stimmungsvolle Worte: „Zusammen können wir diese Olympischen Spiele und die Olympische Flamme das Licht am Ende des Tunnels machen.“

Auch weiterhin werden IOC und die Veranstalter in Japan laut Suga eng zusammenarbeiten, um für alle an den Olympischen Spielen Beteiligten eine sichere Veranstaltung garantieren zu können.

„Voll und ganz entschlossen“

Für die kommenden Tage hat Bach noch einige weitere Besuche auf dem Zettel. Er wird das olympische Dorf und das Olympiastadion besuchen und die Zeit auch nutzen, um mit einigen Athleten zu sprechen. Das IOC werde sich laut Bach bemühen, das Impfen der Athleten gegen das Corona-Virus idealerweise schon in ihrem Heimatland sicherzustellen, sofern ein Impfstoff zu jener Zeit bereits zur Verfügung steht. Es bleibt abzuwarten, welche Strategie sich die Veranstalter dahingehend überlegen werden. Bach und Suga seien laut dem IOC-Präsidenten „voll und ganz entschlossen“, die Olympischen Spiele 2021 zu einem vollen Erfolg zu machen.

