Tschechischer Multimilliardär und Reitsport-Mäzen Petr Kellner stirbt bei Hubschrauberunglück

Petr Kellner wurde im Reitsport durch seine Tochter Anna Kellnerova und als Mäzen der Global Champions Tour bzw. League bekannt. Vorgestern kam er bei einem tragischen Unfall ums Leben.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten (zum Beispiel Spiegel.de), war Petr Kellner zusammen mit weiteren fünf Personen sowie dem Hubschrauberpiloten zum Helikopter-Skifahren in Alaska unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Hubschrauber ab. Fünf Menschen starben, einer überlebte schwer verletzt und wird im Krankenhaus versorgt.

Petr Kellner war ein 1964 geborener Multimilliardär.Den Grundstein dafür legte er einst mit dem Verkauf von Kopiergeräten. Heute gilt er als der reichste Mann Tschechiens mit einem geschätzten Vermögen von 17,5 Milliarden Euro.

Er hatte vier Kinder, darunter Anna Kellnerova, die im internationalen Springsport mit den beiden von Laura Klaphake ausgebildeten Pferden Silverstone G und Catch Me If You Can im Einsatz ist. Kellner soll auch derjenige gewesen sein, von dem das Geld für das Global Champions League-Team „Prague Lions“ stammt. Und er steht hinter dem Czech Equestrian Team, das Mitveranstalter der „Play Offs“ der Global Champions Tour in Prag ist.

Kellner hat sein Geld aber auch in gemeinnützige Projekte gesteckt, wie beispielsweise eine Stiftung, die benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine Schul- und Universitätsausbildung ermöglicht. Dieselbe Stiftung unterstützt auch medizinische Forschung.