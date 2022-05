TV-Tipp: NDR-Film anlässlich Alwin Schockemöhles 85. Geburtstag

Am kommenden Sonntag, 29. Mai, feiert der 1976er Olympiasieger der Springreiter, Alwin Schockemöhle, seinen 85. Geburtstag. Zeit für ein aktuelles TV-Portrait, findet der NDR.

Am 29. April 1937 kam Alwin Schockemöhle in Meppen zur Welt. Gut 20 Jahre später war er einer der besten Springreiter der Welt. Als er seine ersten Olympischen Spiele ritt, war er Anfang 20. Ergebnis: Gold mit der Mannschaft 1960 in Rom. Dabei blieb es längst nicht. Gekrönt wurde Schockemöhles Karriere durch die Einzelgoldmedaille bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal mit Warwick Rex.

1977 musste Schockemöhle die Reiterei wegen gesundheitlicher Probleme aufgeben. Zunächst war er vor allem Trainer. Zu seinen bekanntesten Schülern zählen etwa Gerd Wiltfang, Franke Sloothaak, Thomas Frühmann und Ulrich Kirchhoff.

Später wandte Alwin Schockemöhle sich dem Trabrennsport zu. Was der Olympiasieg im Sattel, ist der Prix d’Amerique in der Welt der Traber. Alwin Schockemöhle fuhr hier zwar nicht selbst zum Sieg, aber er hat einen Prix d’Amerique-Sieger gezüchtet: Abano AS, der 2003 als erster durchs Ziel flog.

Über all das, seine Karriere und sein Leben, hat Alwin Schockemöhle mit dem NDR gesprochen. Der aktuelle Film über das bewegte Leben des AS läuft am Sonntag, 29. Mai, um 15.30 Uhr.