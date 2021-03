U25-Springreiter Enno Klaphake verliert Toppferd Urus nach Longenunfall

Traurige Nachrichten von Nachwuchspringreiter Enno Klaphake! Der 21-Jährige hat sein Erfolgspferd Urus bei einem Unfall an der Longe verloren.

Auf seiner Instagram-Seite schreibt Klaphake: „Urus … mein Freund, Partner und Kämpfer … Wir haben viel zusammen erlebt und zusammen gekämpft … Leider ist dein Weg schon viel zu früh vorbei … Danke für alles, mein Großer, Ruhe in Frieden.“

Wie Klaphake, der jüngere Bruder der Championatsreiterin Laura Klaphake gegenüber Spring-reiter.de erklärte, war ein Unfall an der Longe Schuld am Tod des Schimmels. Dass er nicht mehr in den Sport zurückkehren würde, habe schon nach der ersten Untersuchung durch den Tierarzt festgestanden. Er wurde dennoch operiert, um ihm noch einen schmerzfreien Lebensabend auf der Weide zu ermöglichen.

Zunächst habe alles gut ausgesehen, „aber dann ging es bergab“, wie Enno es gegenüber spring-reiter.de beschrieb. Letztendlich musste Urus doch eingeschläfert werden. Das ist schon der zweite Unfall dieser Art mit tödlichem Ausgang, der bekannt wird. Erst vor wenigen Tagen musste der Schwede Fredrik Jönsson sein Erfolgspferd Cold Play verabschieden.

Über Urus und Enno Klaphake

Der 21-jährige Enno Klaphake ist schon seit Pony-Tagen eine feste Größe im deutschen Nachwuchsspringsport. Vor zwei Jahren stelle Enno erstmals Urus auf dem Turnier vor, zunächst national, dann aber auch schnell international.

Der OS-Wallach v. Canturo-Cento kam im Gestüt Lewitz zur Welt. Manuela Schweizer stellte ihn in den ersten Springpferdeprüfungen vor, ehe die russische Olympiareiterin Liubov Kochetova ihn übernahm und mit ihm Erfolge bis Fünf-Sterne-Niveau sammelte.

Enno Klaphake bekam mit Urus also einen erfahrenen Lehrmeister unter den Sattel – wenngleich er zu dem Zeitpunkt ebenfalls bereits S-Erfolge hatte. Die beiden waren siegreich in internationalen Springen bis 1,45 Meter und nahmen 2019 erstmals am U25-Springpokal für Deutschlands beste Nachwuchsspringreiter teil, wo sie im Finale knapp geschlagene Zweite wurden. Außerdem verhalf Urus Enno Klaphake zum Sieg im Springen um den Goldenen Sattel, wo Urus zudem bestes Pferd im Finale mit Pferdewechsel war.

„Er hat einfach alles richtig gemacht“, sagte Enno damals. Das galt wohl sein Leben lang!