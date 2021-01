Unterstützung für den Tierschutz: Jetzt für HelpingVets 2021 bewerben!

Den Tierschutz hat die Corona-Pandemie hart getroffen. Daher spendet die Firma Heel Veterinär nicht nur für die Tiertafel Hamburg, sondern ruft auch dazu auf, sich jetzt schon für HelpingVets 2021 zu bewerben.

Vor allem ehrenamtliche Tierschutzvereine können aktuell aufgrund der Corona-Krise mehr Unterstützung denn je ge­brauchen. Deswegen verzichtete die Firma Heel Veterinär im vergangenen Jahr auf den Ver­sand von Weihnachtskarten und griff stattdessen der Tiertafel Hamburg mit einer Spende unter die Arme. Der Verein hatte sich für HelpingVets 2020 beworben, verpasste aber knapp einen der drei prämierten Auszeichnungen. Auf­grund der aktuellen Si­tuation des Vereins spendete Heel Veterinär 1.000 Euro.

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, bedürftige Haustierhalter, die unverschuldet durch persönliche Umstände in eine finanzielle Notlage geraten sind, bei der Grundversorgung ihrer ‚tierischen‘ Mitbewohner zu unterstützen“, sagt Nele Pannenbäcker, Mitarbeiterin der Tiertafel Hamburg. Durch die aktuelle Wirtschaftslage, die für viele mit Kurzarbeit oder Arbeitslosig­keit einhergeht, nehme die Zahl der Betroffenen immer weiter zu. „Wir versorgen diese mit auf das Tier abge­stimmtem Futter und Zubehör und ermöglichen es den Betroffenen so, ihre ge­liebten Haustiere – oft der einzig verbliebene Halt in ihrem Leben – adäquat versorgen zu können.“

Doch die Mittel des gemeinnüt­zigen, ausschließlich durch Spenden finanzierten Ver­eins sind be­grenzt. Aktuell liegt die größte Sorge daher auch in der Versorgung der betroffenen Tiere mit Medi­kamenten, da sich die Kosten alleine hierfür jeden Monat auf über 1.000 Euro be­laufen. Mit der Spende von Heel Veterinär möchte der Verein eine Impf- und Entwurmungs­ak­tion er­möglichen.

Jetzt für HelpingVets 2021 bewerben!

Viele Menschen in Deutschland engagieren sich – oft ehrenamtlich – für den Tierschutz. Um diese Arbeit zu würdigen, hat die Firma Heel Veterinär die Auszeichnung HelpingVets ins Leben gerufen. Schon zum neunten Mal wird das Unternehmen damit das große Engagement von Menschen, Verei­nen und Organisa­tionen würdigen, die sich auf verschiedenste Weise für das Wohl von Tieren einsetzen. Hono­riert wird die Auszeichnung, die jedes Jahr an drei Vereine verliehen wird, mit je 2.000 Euro.

Wer also in einem gemeinnützigen Tierschutzprojekt in Deutschland tätig ist, das sich durch Nach­haltigkeit, Vor­bildfunktion sowie soziales Engage­ment auszeichnet und Unterstützung ver­dient, sollte sich mit einer aussagekräftigen Projektbeschreibung bewerben – entweder über www.vetepedia.de oder per Mail an vet­med@heel.de. Einsendeschluss ist der 31.05.2021. Unter allen Einsen­dungen wird eine Jury drei herausragende Tierschutzprojekte auswählen.