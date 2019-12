Update: CSIO St. Gallen bezieht Stellung zu den Vorwürfen von Emeric George

Der französische Springreiter Emeric George nahm mit drei Pferden am Longines CSIO St.Gallen vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 teil. Am frühen Sonntagmorgen des 2. Juni 2019 hat sich sein achtjähriger Wallach Step Up de l’Heribus, mit dem er am CSI1* für junge Pferde teilnahm, in der eigenen Box verletzt. Das Pferd hat die Vorderbeine auf über zwei Metern Höhe so eingeklemmt, dass es sich nicht mehr selbst befreien konnte. Der Veranstalter bedauert sehr, dass es zu diesem Vorfall kam und das Pferd trotz den sofort eingeleiteten Massnahmen nicht mehr gerettet werden konnte.

Zum Sicherheitsdispositiv am Longines CSIO St.Gallen, halten wir fest:

Die Sicherheitsvorkehrungen entsprechen allen reglementarischen Vorgaben.

Die verwendeten mobilen Pferdeboxen entsprechen dem üblichen Standard.

Die Pferdestallungen werden am Anlass 24 Stunden videoüberwacht. Dies ist eine vom Veranstalter zusätzlich angeordnete Massnahme zum Wohl und für die Sicherheit der Pferde.

Im Event-Report des Internationalen Pferdesportverbandes FEI werden die hohen Sicherheitsstandards der Stallungen bestätigt.