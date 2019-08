US-Dressurreiter Michael Barisone in Gewahrsam nach Schüssen auf Reitschülerin

In Morris County (USA), unweit von New York City entfernt, wurde einer Reiterin zweimal in die Brust geschossen. Olympia-Reiter und Dressurtrainer Michael Barisone wird verdächtigt, die Schüsse auf dem Gelände seines Reitstalls abgefeuert zu haben.

Wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, ist es auf einer Reitanlage in New Jersey (USA) zu einem schrecklichen Vorfall gekommen. Der Dressurreiter und Trainer Michael Barisone wird verdächtigt, am vergangenen Mittwoch einer Frau zweimal in die Brust geschossen zu haben. Das berichtet die Website Chronicle of the Horse. Barisones Name wurde auf Nachfrage unterschiedlicher Medien zwar nicht von offiziellen Stellen bestätigt aber es wurde auch nicht widersprochen, dass es sich bei ihm um den mutmaßlichen Schützen handele. In den USA ist es nicht unüblich, mutmaßliche Täter bereits vor Anklage oder Prozess mit vollem Namen zu nennen.

Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus von Morristown gebracht und befinde sich nach einer Operation in stabilem Zustand, heißt es. Die Schießerei soll auf dem Gelände der Hawthorne Farm passiert sein. Dort befindet sich auch der Reit- und Trainingsstall von Michael Barisone.

Gegen 14.15 Uhr Ortszeit sollen Polizisten alarmiert und in die 411 West Mill Road in Morris County gerufen worden sein. Das berichtete die zuständige Staatsanwaltschaft dem Magazin. Bis Donnerstag Vormittag soll laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft noch keine Anklage erhoben worden sein. Allerdings habe die ortsansässige Polizei aus Washington schnell gehandelt. Sie habe den mutmaßlichen Täter sofort in Gewahrsam genommen und das Gelände abgesichert haben.

Mitglied der Olympia-Equipe von 2008

Der 54-jährige Barisone war Mitglied des US-amerikanischen Olympiateams von 2008, ritt dort aber nicht ins Viereck ein, da die Teams auf drei Reiter begrenzt waren. Seine drei anderen Teamkollegen gingen an den Start. Michael Barisone ist selbst erfolgreicher Grand Prix-Reiter und trainierte unter anderem Dressurreiterin Alison Brock (USA), die mit dem Olympia-Team von 2016 in Rio de Janeiro die Bronzemedaille gewann.

Mehrere Quellen berichten, dass es sich bei der Frau mit Schussverletzungen um Lauren Kanarak handeln soll. Kanarak ist ebenfalls Dressurreiterin und kommt aus New Jersey. In den vergangenen Tagen hatte sie auf ihrer Facebookseite geschrieben, sie werde von einem „1,90-Meter-Kerl“ („a 6’3 man“) belästigt. Dabei deutet sie an, ihr widerfahre sexuelle Belästigung, wie sie vom Center for SafetySport untersucht werde. Sie könne nicht mehr als das schreiben – „but it seems as if SafetySport was created exactly for this reason“, steht in einem Post vom 2. August. Die Organisation SafetySport hatte dafür gesorgt, dass US-Springreiterlegende George Morris unlängst wegen Missbrauchsvorwürfen betreffs Vorkommnissen von vor 40 Jahren lebenslang von der US-Federation gesperrt wurde.

Offiziell bestätigt wurde der Name des Opfers noch nicht. Auf der Facebookseite sind bereits Genesungswünsche zu lesen. Eine angebliche Freundin des mutmaßlichen Opfers bestätigt, dass auf Kanarek geschossen worden sei. „Sie ist aus dem OP, aber noch nicht über den Berg“, heißt es in dem Facebook-Post.

Bei dem Vorfall wurden laut dem Magazin noch zwei weitere Menschen verletzt, darunter der Verdächtige selbst. Allerdings sollen Schüsse nicht die Ursache für die Verletzungen der zwei anderen Personen gewesen sein.

Quelle: dressage-news.com